印尼追封已故前總統蘇哈托為「國家英雄」 人權團體怒轟

如何跟孩子談爺爺、媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

編譯中心／綜合10日電
被國際普遍視為獨裁者的印尼已故總統蘇哈托，印尼政府10日追封為「國家英雄」，引發人權團體與學術界強烈反彈。（歐新社）
被國際普遍視為獨裁者的印尼已故總統蘇哈托，印尼政府10日追封為「國家英雄」,引發人權團體與學術界強烈反彈。（歐新社）

印尼政府10日在典禮上宣布，將已故前總統蘇哈托列入「國家英雄」名單。這項決定引發人權團體與學者強烈反對，原因是這位已故軍事獨裁者在任期間涉及嚴重人權侵害。

中央社報導，根據總統令，蘇哈托（Suharto）成為今年新增的十位「國家英雄」之一。現任總統、蘇哈托前女婿普拉伯沃（Prabowo Subianto）主持10日舉行的「國家英雄日」頒授典禮。

面對外界對蘇哈托入選的質疑，普拉伯沃辦公室堅稱，總統有權決定授予任何人此一榮譽。

蘇哈托於2008年去世，享壽86歲。他1967年在一次未遂政變後奪權，並以鐵腕統治印尼超過30年。其執政期間飽受貪腐與人權侵犯指控，包括對政治異議者的暴力鎮壓。

約500名公民社會成員、維權人士與學者日前聯名致信普拉伯沃，呼籲不要讓蘇哈托獲得此項榮譽。信中指出，將蘇哈托封為國家英雄，是對受害者與民主價值的背叛，並構成對歷史的危險扭曲。

印尼人權組織「失蹤者與暴力受害者委員會」（Kontras）譴責此舉「不道德」，並表示這將助長有罪不罰的文化。

中央社引述法新社報導，「失蹤者與暴力受害者委員會」協調員迪瑪斯（Dimas Bagus Arya）說：「蘇哈托曾被懷疑涉入人權侵害、國家暴力與多項嚴重罪行，他不應被授予『國家英雄』稱號。」

對此，國務祕書長普拉塞蒂歐（Prasetyo Hadi）為政府的決定辯護說：「這是我們紀念前人、特別是領導人對國家非凡貢獻的一種方式。」

