美政府關門50億元軍售延後交貨 衝擊北約恐比想像大

烏克蘭士兵9日在哈爾科夫州城市庫皮揚斯克附近的訓練場上，進行軍事技能訓練。(美聯社)

美國政府關門已導致軍售延後交貨，Axios新聞網引述美國務院 估算資料指出，價值超過50億美元、用以支援北約 盟國的武器出口，因政府關門而延宕。

美國國會兩黨因在支出法案陷入僵局，使聯邦政府10月1日起進入關門狀態，當前這場已逾40天的政府停擺創史上最長紀錄。各聯邦部門公務員因沒有經費而被迫休假、計畫暫停、作業放緩，衝擊影響正不斷擴大。

據報導，一名國務院高層說：「這的確嚴重損害我們與盟友及夥伴的關係，也損及美國國防產業向海外交付關鍵裝備能力」。

這名官員指出，受影響武器交付項目包括要給丹麥、克羅埃西亞及波蘭等盟國的先進中程空對空飛彈（AMRAAM）、神盾作戰系統以及海馬士高機動多管火箭系統（HIMARS）。

當前美方對北約盟國的軍售有一定比率會轉交烏克蘭，使得衝擊面有可能比想像更廣。

官員表示，目前待處理的交易包括兩類，一是美國政府直接對北約盟國的武器銷售，另一是美國軍工企業外銷武器所需的出口許可。

依據美國「武器出口管制法」，所有武器銷售提案須經國會審查。然而，許多國務院負責向國會相關委員會幕僚簡報、確保審查程序的人員，因政府關門被迫休假，導致進度延宕。

報導指出，國務院高層透露，上個月國務院政軍局支援軍售作業人力，僅正常時期的四分之一。

另據英國廣播公司（BBC）報導，英國國防參謀長奈頓上將9日證實，比利時遭不明無人機 侵擾，英國將派遣專家團隊前往協助監控空域。另外，美國反無人機系統「梅洛普斯」（Merops）也已部署至波蘭，助華沙當局應對威脅。

據報導，奈頓表示，多歐陸國家機場遭受無人機干擾，英軍根據比利時政府提出的援助請求，派遣人員與裝備進駐當地，協防機場等重要設施，反制潛在威脅並確保安全。