日本拉麵店員遭熊襲「一把甩回去」成功驅熊 網讚：太猛了

青森電視台報導，日本青森縣三戶町9日清晨發生熊襲，一名57歲拉麵店員準備開店時遭身長約1米的熊攻擊，造成臉部右眼附近撕裂傷。日本各地接連發生熊襲人事件，今年已有至少13人喪命。(路透)

青森電視台報導，日本 青森縣三戶町9日清晨發生熊襲，一名57歲拉麵店員準備開店時，遭身長約1米的熊攻擊，造成臉部右眼附近撕裂傷，這名店員憶述被攻擊當下「將牠甩出去」後成功驅熊。這段與熊過招的經歷也讓日本網友直呼太猛了，但更佩服店員的敬業精神。

根據警方，事件發生在當地9日凌晨4時左右，地點為三戶町川守田地區一間拉麵店的院內。

這名店員當時獨自進行備料工作，遭一頭體長約1公尺的熊突襲，他奮力反擊後，這頭熊逃走。

同店同事上班後發現，遇襲店員右眼附近受傷仍在工作，詢問後他描述，「被熊打了，就把牠反甩出去」。同事隨即報警，男子送醫治療，店家當天臨時停業。根據日本網友，該拉麵店名為「麵工房天也」（麺工房てんや）。

事發地點距離三戶町公所約1公里，警方與鎮公所已加強周邊巡邏與警戒，提醒居民提高警覺。

這段經歷也讓許多日本網友嘖嘖稱奇，「太猛了，還能把牠甩出去」、「看到了職人的氣魄，他煮的拉麵肯定也很好吃吧？」、「果然熊是被拉麵香味吸引過來的」、「是摔角選手嗎」、「把熊甩開難道是拉麵修行鍛鍊出的臂力？」