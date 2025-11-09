我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

邁結束政府停擺第一步 參議院通過程序表決 8民主黨人讓步

中國總領事斬首日相論 日本人轟「預告殺人、應驅逐出境」

1天2高層下台 BBC人事地震史無前例 CNN：原因不光是川普

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
英國廣播公司BBC總裁戴維9日請辭。（路透）
英國廣播公司BBC總裁戴維9日請辭。（路透）

英國廣播公司（BBC）總裁戴維（Tim Davie）與新聞部執行長圖內斯（Deborah Turness）9日雙雙請辭，公司同一天失去兩大高層在BBC史上前所未見。有線電視新聞網（CNN）分析，盡管導火線是川普紀錄片剪輯爭議，但BBC長期面臨高度對立的政治壓力，尤其是加薩戰爭報導幾乎天天引發爭論，還有英國政府即將重審決定BBC牌照與經費的皇家特許狀（Royal Charter），層層壓力最終引爆人事地震。

導火線是BBC時事紀錄片電視節目「廣角鏡」（Panorama）被揭發在剪輯美國總統川普之前演講時移花接木，將相差近一小時的片段剪在一起，營造川普煽動2021年國會暴動的印象。事件引發外界質疑BBC誤導觀眾並失去公信力，總裁與新聞部主管在內部信件中坦承錯誤，並引咎辭職。

戴維自2020年9月起出任BBC總裁，負責監督公司整體營運與節目內容，是機構最高的編輯與行政領導人。他之前曾擔任BBC Studios執行長7年，並曾任職於寶僑與百事公司。

圖內斯自2022年起擔任BBC新聞部執行長，負責新聞與時事節目運作，旗下團隊約有6000人，過去曾任英國獨立電視新聞社（ITN）執行長，2013年出任美國國家廣播公司（NBC）總裁。

CNN分析，不只是川普紀錄片剪輯爭議，BBC幾乎每天都面臨以哈戰爭報導的爭議，以及來自競媒的頻繁攻擊。BBC今年初也因紀錄片Gaza: How to Survive a Warzone旁白者是哈瑪斯高官之子，遭批違反編輯準則並下架，戴維事後致歉。BBC則強調戰爭報導全面深入，呼籲外界以整體表現評價，但政治化爭議仍掩蓋其努力。

另一個因素是英國政府即將審查BBC的皇家特許狀。BBC自1922年依據皇家特許狀設立，這是決定BBC資金來源與營運架構的根本文件。現行文件將於2027年底到期，英國家庭依規定每年須支付174.5英鎊（約7276台幣）授權費，收看BBC節目與服務。部分保守派領袖批評，這種收費制度在Netflix與Spotify等串流平台時代已顯得過時，並多次批評BBC存在政治偏見。

CNN指出，這些內外壓力共同構成戴維口中「躁動的環境」。他強調並非被迫下台，辭職是為讓繼任者有足夠時間因應未來皇家特許狀的改革，也象徵BBC在政治與輿論夾擊下的艱難轉折。

英國廣播公司BBC新聞部執行長圖內斯9日請辭。（路透）
英國廣播公司BBC新聞部執行長圖內斯9日請辭。（路透）

川普 加薩 哈瑪斯

上一則

中駐大阪總領事斬首日相論 日本人指預告殺人、應驅逐出境

延伸閱讀

50年首見 川普親臨NFL指揮官與雄獅隊比賽 觀眾爆噓聲

50年首見 川普親臨NFL指揮官與雄獅隊比賽 觀眾爆噓聲
川普幫企業富豪「減稅千億」挨轟 恐逾越法律權限

川普幫企業富豪「減稅千億」挨轟 恐逾越法律權限
政府史上最長40天關門見轉機 參院達成協議 川普喊「快開門了」

政府史上最長40天關門見轉機 參院達成協議 川普喊「快開門了」
川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

熱門新聞

哈利王子（右）和梅根（左）。（美聯社）

梅根曬全家照惹哈利王子不滿？婚禮蠟燭再掀王室風波

2025-11-04 14:01
示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26
高市早苗備詢時大爆與美中韓元首會面的心得。(路透)

「川普超幽默、習近平超認真」高市早苗曝對川習私下印象

2025-11-08 08:38
英國廣播公司（BBC）總裁戴維（Tim Davie）因節目被揭發剪接川普總統演講片段、涉嫌誤導觀眾而辭職。（路透）

剪接川普演講惹議 BBC總裁及新聞部執行長雙雙下台

2025-11-09 17:01
日相高市早苗的黑色手提包最近爆紅，2026年3月底之前能出貨的產品都已被預約售完。（路透）

日相高市早苗手提包爆紅 全部顏色賣光 訂單排到明年4月

2025-11-04 14:55

超人氣

更多 >
川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元
中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉

中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉
川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅
洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔
25年來首批美產稀土在南卡出廠 貝森特：有助打破中國壟斷

25年來首批美產稀土在南卡出廠 貝森特：有助打破中國壟斷