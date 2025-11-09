川普念念不忘普亭 見匈牙利總理：盼在布達佩斯再會俄總統

我的頻道

編譯高詣軒、盧思綸／綜合8日電
美國總統川普（左）7日在白宮西廂歡迎來訪的匈牙利總理奧班（右）。（路透）
美國總統川普（左）7日在白宮西廂歡迎來訪的匈牙利總理奧班（右）。（路透）

美國總統川普7日和到訪白宮的匈牙利總理奧班共進午宴前對媒體說，他擱置原定與俄羅斯總統普亭會面的計畫，主要癥結在於俄方還不想停戰，但認為將在「不久的將來」結束俄烏戰爭。奧班同日說，烏克蘭要戰勝俄國需奇蹟出現。

這是川普1月回任後，奧班首度訪美，兩人會晤近40分鐘，午宴在白宮內閣會議廳進行。川普說，不認為原定的「雙普會」將帶來重大進展，但「總有機會且很可能」又一次會晤普亭，正進行討論，若要舉行，仍希望地點在原計畫的匈牙利布達佩斯。奧班此前已提議擔任布達佩斯雙普會的東道主。

川普說，俄國不想停手，但終究會停戰，俄烏戰爭已對俄國造成巨大耗損，交戰雙方都付出很大代價，俄方人員損失更多；他與奧班均認為，這場戰爭將在不久的將來落幕。

川普10月16日與普亭通話後宣布，很可能兩周內在布達佩斯舉行雙普會，但同月稍晚改口稱，除非普亭真的想達成停戰協議，否則不會浪費時間與他會晤。克里姆林宮10月下旬也說，不能為見面而見面。10月底英國金融時報引述消息人士報導，由於俄國堅持強硬立場，美國已取消雙普會。

川普政府10月也對俄國兩大石油巨擘俄羅斯石油和路克石油祭出制裁。美聯社和法新社8日報導，持續與美俄保持密切聯繫的奧班，此行就是為了試圖說服川普讓匈牙利持續進口俄國石油、天然氣，免於川普對俄國化石燃料出口的制裁。

奧班7日被川普問到是否認為烏克蘭能打贏俄國時答道，那需要奇蹟出現。川、奧也討論美匈擴大經濟合作，奧班引用川普的口頭禪說，兩國可望迎接「黃金時代」。

