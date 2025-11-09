「不點頭就撒手」 美促安理會挺加薩和平方案

我的頻道

編譯張佑生、高詣軒／綜合8日電
加薩衛生當局8日表示，以色列與哈瑪斯戰爭爆發至今，已有超過6萬9000名巴勒斯坦人喪生。圖為8日在加薩走廊南部汗尤尼斯難民營，流離失所的巴勒斯坦人走過損壞嚴重的建築物。（歐新社）
紐約時報報導，美國正敦促聯合國安理會通過決議，將川普的加薩和平方案納入國際法，並幾無任何談判空間。根據一位美國高官及多位參與或知情外交人士，美方此舉旨在確保川普版的戰後加薩藍圖獲國際背書。美聯社報導，加薩衛生當局8日表示，自2023年10月以色列與哈瑪斯戰爭爆發至今，已有超過6萬9000名巴勒斯坦人喪生。

根據紐時取得的十點該決議草案顯示，該決議在部分內容上延伸川普的計畫，但仍留下許多的模糊空間，包括加薩如何落實非軍事化。該決議擬授權設立「和平委員會」，負責監督加薩至後年底；日常治理則交由加薩當地具專業能力的巴勒斯坦人，組成技術性、非政治性的委員會執行，並將請世界銀行設立信託基金資助重建。

在川普9月公布的和平計畫中，對飽受戰火摧殘的加薩未來仍有諸多關鍵問題含糊不清。部分有意參與非軍事化、維安或者重建的國家，原本希望透過聯合國決議釐清細節，但七位外交官說，美國向安理會傳達的是安理會必須照單全收、否則美方就撒手不管的訊息。

這些外交官還說，美國駐聯合國大使沃茲對安理會成員國指稱，若不全面採納川普提出的方案，則加薩停火協議恐將瓦解、以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯間的戰火將重新點燃。若未能通過上述協議，以色列會否重啟對哈瑪斯的軍事行動則在未定之天。

另外，土耳其伊斯坦堡首席檢察官辦公室7日聲明，對包含以色列總理內唐亞胡的37名嫌疑人發出逮捕令，指控他們涉嫌在加薩犯下種族滅絕罪和違反人道罪。嫌疑人中有些是以色列高官。土媒「今日土耳其」7日報導，包括以色列國防部長卡茲、以軍總參謀長札米爾及國安部長班吉維爾。

以色列外長薩爾說，以色列以鄙視態度堅決反對這些指控，並批評這是土耳其總統厄多安這位暴君最新的公關噱頭，還稱土耳其司法已長期淪為使政敵噤聲以及拘禁記者、法官和地方官員的工具。

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯對此表達歡迎，表示這反映出土耳其人民及其領袖的真誠立場。

土耳其去年支援南非前年在荷蘭海牙國際法院（ICJ）控告以色列違反種族滅絕罪公約的訴訟案。同在海牙的國際刑事法院（ICC）去年11月已因戰爭罪和違反人類罪嫌，對內唐亞胡等人發出逮捕令。

另據路透7日引述9名美國前官員報導，拜登政府去年蒐集得的情報反映可能有證據支持以色列對加薩犯下戰爭罪行，導致華府內部就繼續軍援以色列會否違反國際法展開激辯，甚至以軍內部亦私下質疑自身戰術的合法性。

以色列總理內唐亞胡。（路透）
