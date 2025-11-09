「不點頭就撒手」 美促安理會挺加薩和平方案

加薩衛生當局8日表示，以色列與哈瑪斯戰爭爆發至今，已有超過6萬9000名巴勒斯坦人喪生。圖為8日在加薩走廊南部汗尤尼斯難民營，流離失所的巴勒斯坦人走過損壞嚴重的建築物。（歐新社）

紐約時報報導，美國正敦促聯合國安理會通過決議，將川普的加薩 和平方案納入國際法，並幾無任何談判空間。根據一位美國高官及多位參與或知情外交人士，美方此舉旨在確保川普版的戰後加薩藍圖獲國際背書。美聯社報導，加薩衛生當局8日表示，自2023年10月以色列 與哈瑪斯戰爭爆發至今，已有超過6萬9000名巴勒斯坦人喪生。

根據紐時取得的十點該決議草案顯示，該決議在部分內容上延伸川普的計畫，但仍留下許多的模糊空間，包括加薩如何落實非軍事化。該決議擬授權設立「和平委員會」，負責監督加薩至後年底；日常治理則交由加薩當地具專業能力的巴勒斯坦人，組成技術性、非政治性的委員會執行，並將請世界銀行設立信託基金資助重建。

在川普9月公布的和平計畫中，對飽受戰火摧殘的加薩未來仍有諸多關鍵問題含糊不清。部分有意參與非軍事化、維安或者重建的國家，原本希望透過聯合國決議釐清細節，但七位外交官說，美國向安理會傳達的是安理會必須照單全收、否則美方就撒手不管的訊息。

這些外交官還說，美國駐聯合國大使沃茲對安理會成員國指稱，若不全面採納川普提出的方案，則加薩停火協議恐將瓦解、以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯間的戰火將重新點燃。若未能通過上述協議，以色列會否重啟對哈瑪斯的軍事行動則在未定之天。

另外，土耳其 伊斯坦堡首席檢察官辦公室7日聲明，對包含以色列總理內唐亞胡的37名嫌疑人發出逮捕令，指控他們涉嫌在加薩犯下種族滅絕罪和違反人道罪。嫌疑人中有些是以色列高官。土媒「今日土耳其」7日報導，包括以色列國防部長卡茲、以軍總參謀長札米爾及國安部長班吉維爾。

以色列外長薩爾說，以色列以鄙視態度堅決反對這些指控，並批評這是土耳其總統厄多安這位暴君最新的公關噱頭，還稱土耳其司法已長期淪為使政敵噤聲以及拘禁記者、法官和地方官員的工具。

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯對此表達歡迎，表示這反映出土耳其人民及其領袖的真誠立場。

土耳其去年支援南非前年在荷蘭海牙國際法院（ICJ）控告以色列違反種族滅絕罪公約的訴訟案。同在海牙的國際刑事法院（ICC）去年11月已因戰爭罪和違反人類罪嫌，對內唐亞胡等人發出逮捕令。