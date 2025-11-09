我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這些州優待退休族 社安金、401(k)等收入免税

佛州汽車衝入酒吧 4死11傷 22歲司機被逮

控南非白人遭迫害 川普：美不出席G20

編譯中心／綜合8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

美國總統川普7日表示，由於南非正在發生「人權侵害」情事，美國政府官員將不會出席本月稍晚將在南非舉行的20國集團（G20）峰會。

路透報導，川普在他的社群平台「真實社群」（Truth Social）貼文中寫道：「G20在南非舉行是奇恥大辱。南非白人（Afrikaner，荷蘭、法國和德國移民後裔）正被殺害與屠殺，他們的土地和農場被非法沒收。」

川普聲稱，在這個黑人占多數的國家，南非白人因種族而面臨迫害，但南非政府否認這些指控。

川普說：「只要這些人權侵害情事持續下去，就不會有任何美國政府官員出席。我期待2026年在佛羅里達州邁阿密（Miami）主辦G20！」

川普上個月才剛為美國的難民接收人數設定了歷史新低上限，並表示被接納的難民將主要聚焦於南非白人。

一名知情人士透露，原定出席11月22至23日在約翰尼斯堡（Johannesburg）舉行的G20世界領袖峰會的副總統范斯（JD Vance），已確定不會赴會。

南非外交部發言人未立即回應置評請求。

川普對南非的國內外政策一直持有異議，從南非的土地政策，到南非指控美國盟友以色列在加薩戰爭中犯下種族滅絕罪的訴訟均有所批評。

美聯社報導，川普政府長期以來指控南非政府縱容少數族裔的南方白人農民遭受迫害與攻擊。川普政府將每年入境美國的難民人數限制在7500人時表示，其中大多數將是在國內面臨歧視和暴力的南非白人。

但南非政府表示，對於這些歧視指控感到驚訝，因為在白人少數統治的種族隔離制度結束30多年後，南非白人的生活水準普遍遠高於黑人居民。

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）曾表示，他已告知川普，有關南非白人遭受歧視和迫害的資訊「完全不實」。

美國預計將從南非手中接下G20輪值主席國。

南非 川普 歧視

上一則

日主婦26年懸案兇嫌自首 丈夫高中同學疑告白被拒遷怒下毒手

下一則

「不點頭就撒手」 美促安理會挺加薩和平方案

延伸閱讀

美中貿易休戰掀反彈 工會不爽川普港口費放中國一馬

美中貿易休戰掀反彈 工會不爽川普港口費放中國一馬
敘利亞總統訪川普前掃蕩IS組織 傳美軍擬在大馬士革設軍事據點

敘利亞總統訪川普前掃蕩IS組織 傳美軍擬在大馬士革設軍事據點
加州家庭 已陸續收到全額糧食券

加州家庭 已陸續收到全額糧食券
NFL華盛頓指揮官隊新場館 傳川普有意冠名

NFL華盛頓指揮官隊新場館 傳川普有意冠名

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26
哈利王子（右）和梅根（左）。（美聯社）

梅根曬全家照惹哈利王子不滿？婚禮蠟燭再掀王室風波

2025-11-04 14:01
高市早苗備詢時大爆與美中韓元首會面的心得。(路透)

「川普超幽默、習近平超認真」高市早苗曝對川習私下印象

2025-11-08 08:38
日相高市早苗的黑色手提包最近爆紅，2026年3月底之前能出貨的產品都已被預約售完。（路透）

日相高市早苗手提包爆紅 全部顏色賣光 訂單排到明年4月

2025-11-04 14:55
英國當局從蘇炳海手中查扣價值數百萬英鎊的稀有恐龍化石。(路透)

中國商人涉新加坡洗錢案 英國沒收恐龍化石豪宅藝品

2025-11-08 12:43

超人氣

更多 >
中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔

中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔
福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣
湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？

湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？
想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮

想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮
吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？

吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？