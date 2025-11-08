從商界到捷克眾院議長 日捷混血岡村富夫反移民反歐盟

我的頻道

中央社／布拉格特稿
捷克國會5日選舉議員岡村富夫（前）出任議長。（路透）
捷克國會5日選舉議員岡村富夫（前）出任議長。（路透）

捷克眾議院選舉結果5日出爐，「自由及直接民主黨」領袖岡村富夫（Tomio Okamura）當選為眾議長。這位具日本血統的捷克政治人物以「捷克優先」為號召，主張民族主義、反移民與反歐盟立場。過去他多次因爭議性言論引發批評，未來將如何在新職位上主持議會、維持政治平衡，備受各界關注。

岡村富夫5日在眾議院選舉中，以107票擊敗對手前眾議院副議長巴圖謝克（Jan Bartošek）的81票，當選為新任眾院議長，成為捷克憲政體系中排名第3的高階官員。

岡村富夫在2015年創立「自由及直接民主黨」（SPD），根據其2025年選舉政綱重點，該黨主張公投決定是否留在歐盟與北約，並反對歐盟的綠色協議與碳排放權制度。

在移民議題上，SPD主張「嚴格限制外來移民」，特別是拒絕穆斯林與大部分烏克蘭難民，並反對向外國人發放社會補助，提倡「福利只給捷克人」的政策。此外，該黨強調將推動加強邊境防衛，打造「堡壘捷克」，維護國家主權。

15億隻玩偶的旅行夢 以成功創業家形象走紅捷克

「自由及直接民主黨」領袖岡村富夫背景特殊，他本身是日裔捷克人，1972年出生於東京，母親為捷克人，父親則具日本與韓國血統。他在日本生活近10年，之後母親帶著他與兄弟返回當時的捷克斯洛伐克。

岡村富夫於1994年開始他的商業生涯，主要集中在旅遊與美食業。作為「捷克旅行社協會」（AČCKA）的發言人，他幾乎是媒體固定受訪者，從評論世界各地捷克旅客遭遇的麻煩，到日本遊客在捷克的經驗，岡村富夫塑造出成功企業家的形象。

那段時間他創立「玩偶旅行社」（Toy Traveling），專門為玩偶安排旅程，公司會帶著玩偶到知名地標前拍照，並寄回照片與「旅遊日記」，描述玩偶的見聞。

在YouTube上仍能找到一段影片，岡村富夫一本正經地替玩偶狗「餵水」，談論按摩與芳療服務。他當時說：「全世界有15億隻玩偶，沒有人關心它們，沒有人為它們提供服務—這就像人一樣。」

從商廠跨入政壇 岡村兄弟政見南轅北轍

從「販賣玩偶幸福」轉向「改善人民生活」，是在2012年岡村富夫當選捷克東部茲林（Zlín）地區的無黨籍參議員。在政壇剛起步的岡村富夫，在隔年便宣布有意參加2013年總統大選，但他的候選資格遭到駁回。

岡村富夫也在2013年創立政黨「直接民主黎明」（Úsvit přímé demokracie），不過後來他與黨員有嚴重矛盾，岡村富夫在2015年退出該黨，在同年與議員費亞拉（Radim Fiala）共同成立新政黨「自由及直接民主黨」。

值得一提的是，岡村富夫有位哥哥岡村勇人（Hayato Okamura），岡村勇人目前亦為捷克眾議員，所屬政黨為中間派「基督教民主黨」（KDU - ČSL），與弟弟岡村富夫極右派的政治立場大相逕庭。

在此次眾議院選舉中，岡村勇人甚至呼籲議員不要支持他弟弟擔任眾議長，因為岡村富夫多年來對捷克在歐盟與北約的定位提出質疑，警示若他當選將構成「嚴重的安全威脅」。

自稱非種族主義者 言行卻屢引輿論風暴

儘管作為日捷混血兒，岡村富夫常辯稱自己曾受歧視，因此「不可能是種族主義者」，但他卻多次出現爭議性言論。

2011年，岡村富夫在其部落格發表文章，內容批評羅姆人（Roma）對捷克社會造成「重大負擔」，引發羅姆社群與人權團體批評。

2018年，岡村富夫針對位於捷克中部「萊蒂集中營」（Lety concentration camp）聲稱「只是勞動營」，淡化羅姆人（Roma）二戰遭到大屠殺的悲劇性歷史，被包括捷克司法部長在內批評，當時其他議員提出撤除岡村富夫身為眾議院副議長的職務。

2024年5月，岡村富夫在眾議院中將巴圖謝克比喻為「現代版希特勒」，遭到議會紀律委員會決定對他處以2萬克朗罰款，但在岡村富夫上訴後免罰。

2024年9月，岡村富夫所屬政黨在布拉格張貼一張描繪一位持刀、滿身鮮血非洲移民的廣告看板，並標註「醫療缺口不是靠從外國進口外科醫師來解決」。此看板被批評為恐懼式移民宣傳、涉嫌煽動仇恨，隨後警方向眾議院提出對岡村富夫進行刑事調查的申請。

岡村富夫在上任眾議長的首日，便下令將眾議院大樓的烏克蘭國旗取下，更引發媒體關注與各界批評。

