曾喊「工作再工作」 日相凌晨3時開會 鐵人作息致歉隨行

編譯中心╱綜合7日電
日本首相高市早苗的「鐵人」作息7日在日本成為討論焦點。(歐新社)
日本首相高市早苗的「鐵人」作息7日在日本成為討論焦點。(歐新社)

日本首相高市早苗的「鐵人」作息7日在日本成為討論焦點，為了上任後首場眾議院預算委員會答詢，高市罕見從凌晨3時開始開會；她7日表示，對「給秘書官、SP（警護人員）、司機增添麻煩」感到抱歉。

當地7日凌晨3時1分，高市早苗在一片漆黑中，離開東京都赤坂地區的眾議院議員宿舍，3時4分進入首相公邸，參加約三小時的研習會。隨後她前往首相官邸，與其他閣員參加經濟安全保障推動會議，接著於8時59分起，於眾院預算委員會接受質詢。

日本首相官邸與公邸鄰接，位於同一塊用地上。簡單來說，官邸是首相辦公場所，公邸則是首相住處。高市當選首相後，理應從眾議院議員宿舍搬到首相公邸，但因連續海外出訪，一直沒空搬家。

在別人起床時，高市早苗已經工作好幾個小時，果真如同她當選自民黨總裁時的發言，丟掉工作與生活的平衡，不斷「工作、工作，再工作」。她這段知名發言，甚至入圍日前公布的「2025年流行語大賞」。

高市工作方式在眾議院遭到質疑。立憲民主黨議員黑岩宇洋質詢表示，「聽說有100人左右待命，我相信一定有省廳職員寫完答辯資料後就直接通宵。因為首相的研習會影響了這麼多人，這應該是事實」。

高市解釋，不管過去擔任閣僚或現在擔任首相，「我都不會讓官員來講解，而是拿到答辯書之後自己消化」。她強調，從過去就沒有讓職員待命解說的習慣，否認「有百人受到影響」。

至於為何要從凌晨3時就開始研習會，高市解釋，因為預算委員會的事前提問，直到6日傍晚都沒有提交，省廳的答辯書也沒有準備完成。「聽說答辯書大概會在凌晨3時完成，所以我在3時前往首相公邸。」

至於地點為何選在首相公邸，高市表示，「如果去首相官邸，就會有更多警護人員和職員必須上班」。不過她也說，「對秘書官、從議員宿舍到首相公邸一路跟著我的SP和司機，確實造成他們的困擾」，再次致歉。

官房長官木原稔在記者會接連被提問。有記者問，高市說過要丟掉工作與生活的平衡，全力工作，對此如何看待。木原表示，「那段發言是首相以自民黨總裁的身分，表達她要履行職務的決心，並非代表她否定工作與生活平衡的概念」。

另外關於「如果首相缺乏充足睡眠，是否可能造成危機管理上的疑慮」，木原表示，「對於危機管理，不論在任何情況下，我們都會做到萬全準備」。

眾議院 高市早苗 日本

日媒:高市提前與川普溝通台海風險 川習會未談台灣

日相高市凌晨3時開會 為「鐵人作息」向隨行致歉

「台灣有事恐成日本存亡危機」 高市早苗態度強硬:能行使集體自衛權

日砸10兆日圓刺激經濟 月底前敲定

示意圖。(取自123RF)

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26
中共解放軍2017年舉行建軍90周年展覽時,一名士兵站在一架殲-10戰機旁。(路透)

擬購中國殲10C戰機惹議 印尼:仍在「考慮」階段未定案

2025-10-31 00:00
哈利王子(右)和梅根(左)。(美聯社)

梅根曬全家照惹哈利王子不滿?婚禮蠟燭再掀王室風波

2025-11-04 14:01
俄羅斯當局2019年展示SSC-8/9M729巡弋飛彈的部分零件。路透

俄羅斯出動9M729飛彈攻擊烏克蘭 基輔官方首度證實

2025-10-31 11:46
日相高市早苗的黑色手提包最近爆紅,2026年3月底之前能出貨的產品都已被預約售完。(路透)

日相高市早苗手提包爆紅 全部顏色賣光 訂單排到明年4月

2025-11-04 14:55

好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

美股準備大崩盤?超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法

江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」

