Shein賣童顏情趣娃娃挨法國罰 義大利憂快時尚傷本土產業

中資超快時尚電商平台Shein全球首家常態實體店5日在巴黎BHV百貨開幕，吸引許多消費者。(美聯社)

中資超快時尚電商平台因販售兒童外貌的情趣娃娃等爭議，遭到法國開罰，其網站暫遭封禁，法國首席外貿官員表示，他已告知中國當局，Shein 這類販售行為在法國「不可接受」；如今Shein在義大利 也面臨產業界反彈。

法國反詐欺當局日前發現，總部設於新加坡 的Shein在其網路平台販售上述爭議娃娃，產品說明有明確性暗示，娃娃高約80公分，打扮純真，手上還抱著一隻泰迪熊，引發輿論譁然。Shein雖已將商品下架，巴黎5日仍暫停其線上銷售業務，等待當局確認一切是否遵守法國法規；法國海關也已下令檢查約20萬件Shein包裹。

到上海出席中國國際進口博覽會的法國負責外貿事務外交部部長代表佛利西耶7日對媒體記者表示，他已當面向中國商務部副部長凌激概述法國的立場，「基於合作精神，向中國當局說明此事很重要。我要表達：請注意，我們非常關切，因為在Shein平台上可找到令人不可接受的產品，你們應該要知道。」

他還對凌激表示，法國政府因此已決定展開相關程序，他並認為中國政府若能防範Shein平台出現「逾矩情況」，也符合其利益。

但Shein全球首家常態實體店面最近在巴黎BHV百貨開幕，現場仍吸引眾多消費者大排長龍。

另一方面，義大利以高端時尚聞名，是Gucci（古馳）、Prada（普拉達）等全球品牌的發源地，時尚產業約占國內生產毛額（GDP）5%。不過，價格親民的服飾在義大利與歐洲其他地區正大受歡迎，Shein的超低價平台吸引大量消費者。

Shein是線上快時尚零售商，創立於中國，總部設在新加坡，上月在米蘭舉辦首次義大利時裝秀。就在同一周，義大利政府召開緊急會議，討論「超快時尚」對產業的影響。

義大利企業暨製造部長烏索警告，廉價外國產品的「入侵」正傷害本國製造商，並對消費者構成風險。

義大利時尚工業總會說：「紡織產業正面臨衝擊。我們每天都有成千上萬個包裹送到家中，我們必須採取行動。」