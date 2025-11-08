我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

總統級維安 黃仁勳、魏哲家台積運動會同台 張忠謀抱恙缺席

馬斯克「兆元報酬」多驚人？用鈔票能疊到太陽 或還完南韓國債

Shein賣童顏情趣娃娃挨法國罰 義大利憂快時尚傷本土產業

編譯中心╱綜合7日電
中資超快時尚電商平台Shein全球首家常態實體店5日在巴黎BHV百貨開幕，吸引許多消費者。(美聯社)
中資超快時尚電商平台Shein全球首家常態實體店5日在巴黎BHV百貨開幕，吸引許多消費者。(美聯社)

中資超快時尚電商平台因販售兒童外貌的情趣娃娃等爭議，遭到法國開罰，其網站暫遭封禁，法國首席外貿官員表示，他已告知中國當局，Shein這類販售行為在法國「不可接受」；如今Shein在義大利也面臨產業界反彈。

法國反詐欺當局日前發現，總部設於新加坡的Shein在其網路平台販售上述爭議娃娃，產品說明有明確性暗示，娃娃高約80公分，打扮純真，手上還抱著一隻泰迪熊，引發輿論譁然。Shein雖已將商品下架，巴黎5日仍暫停其線上銷售業務，等待當局確認一切是否遵守法國法規；法國海關也已下令檢查約20萬件Shein包裹。

到上海出席中國國際進口博覽會的法國負責外貿事務外交部部長代表佛利西耶7日對媒體記者表示，他已當面向中國商務部副部長凌激概述法國的立場，「基於合作精神，向中國當局說明此事很重要。我要表達：請注意，我們非常關切，因為在Shein平台上可找到令人不可接受的產品，你們應該要知道。」

他還對凌激表示，法國政府因此已決定展開相關程序，他並認為中國政府若能防範Shein平台出現「逾矩情況」，也符合其利益。

但Shein全球首家常態實體店面最近在巴黎BHV百貨開幕，現場仍吸引眾多消費者大排長龍。

另一方面，義大利以高端時尚聞名，是Gucci（古馳）、Prada（普拉達）等全球品牌的發源地，時尚產業約占國內生產毛額（GDP）5%。不過，價格親民的服飾在義大利與歐洲其他地區正大受歡迎，Shein的超低價平台吸引大量消費者。

Shein是線上快時尚零售商，創立於中國，總部設在新加坡，上月在米蘭舉辦首次義大利時裝秀。就在同一周，義大利政府召開緊急會議，討論「超快時尚」對產業的影響。

義大利企業暨製造部長烏索警告，廉價外國產品的「入侵」正傷害本國製造商，並對消費者構成風險。

義大利時尚工業總會說：「紡織產業正面臨衝擊。我們每天都有成千上萬個包裹送到家中，我們必須採取行動。」

批評者警告，極低價格服飾對環境造成衝擊，因為許多衣物只穿一兩次即被丟棄。Shein的成衣工廠勞動條件也屢遭質疑。

中資超快時尚電商平台Shein因販售兒童外貌的情趣娃娃等爭議，遭到法國開罰，其網...
中資超快時尚電商平台Shein因販售兒童外貌的情趣娃娃等爭議，遭到法國開罰，其網站暫遭封禁，Shein如今在義大利也面臨產業界反彈。(路透)
創立於中國的電商巨擘Shein因販售兒童外型情趣娃娃爭議，已遭到法國暫停網路平台...
創立於中國的電商巨擘Shein因販售兒童外型情趣娃娃爭議，已遭到法國暫停網路平台營運。(路透)

Shein 義大利 新加坡

上一則

高市首度以日相身分表態：若「台灣有事」 可能行使自衛權

下一則

哈利戴道奇帽觀賽惹怒加拿大 隨後戴上藍鳥隊帽

延伸閱讀

Shein進軍歐洲市場再遇阻 義大利憂快時尚衝擊產業

Shein進軍歐洲市場再遇阻 義大利憂快時尚衝擊產業
Shein販售爭議情趣娃娃 法國官員告知中國當局注意

Shein販售爭議情趣娃娃 法國官員告知中國當局注意
神操作…法國新郎把西裝變「廣告板」 婚禮倒賺2000美元

神操作…法國新郎把西裝變「廣告板」 婚禮倒賺2000美元
法國77歲翁騎車墜谷「靠紅酒」撐3天獲救 警消驚呼「奇蹟」

法國77歲翁騎車墜谷「靠紅酒」撐3天獲救 警消驚呼「奇蹟」

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26
中共解放軍2017年舉行建軍90周年展覽時，一名士兵站在一架殲-10戰機旁。(路透)

擬購中國殲10C戰機惹議 印尼：仍在「考慮」階段未定案

2025-10-31 00:00
哈利王子（右）和梅根（左）。（美聯社）

梅根曬全家照惹哈利王子不滿？婚禮蠟燭再掀王室風波

2025-11-04 14:01
俄羅斯當局2019年展示SSC-8/9M729巡弋飛彈的部分零件。路透

俄羅斯出動9M729飛彈攻擊烏克蘭 基輔官方首度證實

2025-10-31 11:46
日相高市早苗的黑色手提包最近爆紅，2026年3月底之前能出貨的產品都已被預約售完。（路透）

日相高市早苗手提包爆紅 全部顏色賣光 訂單排到明年4月

2025-11-04 14:55

超人氣

更多 >
好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購

好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購
考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審
美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多
洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法

洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法
江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」

江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」