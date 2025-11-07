日自衛隊訪中參觀抗戰80周年展示 中軍方：日中穩定十分重要

我的頻道

記者黃國樑／即時報導
日本自衛隊和中國軍方幹部在中國北京的軍事科學院合影留念。(圖／笹川和平財團提供)
日本自衛隊和中國軍方幹部在中國北京的軍事科學院合影留念。(圖／笹川和平財團提供)

日本共同社報導，為開展與中國軍方交流活動而訪華的日本自衛隊校官級幹部等約10人11月6日在北京參觀了陸軍部隊「武警第三總隊」的設施。該總隊是負責首都防衛、反恐、災害應變任務的部隊。設施內還有關於抗戰勝利八十週年的展示，日方聽取了介紹。

報導稱，該交流計畫的日方窗口單位笹川和平財團的評委尾形武壽（日本財團會長）7日在北京舉行記者會透露了此事。據尾形稱，在北京的其他活動中，有中國軍方幹部和學者發言稱，日中間的穩定對世界的穩定而言十分重要。

報導稱，訪華團在5至13日的日程中參觀中國軍方相關設施，力爭在安全領域促進日中兩國的交流並建立互信。 5日在北京的中國軍方智庫軍事科學院與中方進行了交流。今後將前往湖北省和廣東省，分別參觀空軍和海軍相關設施。這項交流計畫始於2001年，窗口單位是日本的笹川和平財團與中國國際戰略學會。

中國軍方代表團訪日原計劃今年7月，但因「日程無法安排」而取消。報導稱，同一時期發生的中國戰機在太平洋上空異常接近自衛隊飛機等可能造成了影響。據悉後來中方就年內訪日徵詢日方意見，但日方的日程無法協調，因此預計將改在明年。

