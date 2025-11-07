我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羽球／戴資穎震撼宣布退役 盼精神陪伴大家繼續前進

考量公共負擔…領福利難獲綠卡 嚴審即將退休者

反制川普核試 普亭嗆「對等」回應 下令恢復核試提案

編譯中心／綜合6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普要求美國暌違30多年後恢復核試，俄羅斯總統普亭5日已下令高層提報可能恢復核試的預案。(歐新社)
川普要求美國暌違30多年後恢復核試，俄羅斯總統普亭5日已下令高層提報可能恢復核試的預案。(歐新社)

在美國總統川普表態美國恢復暌違30多年的核試後，俄羅斯總統普亭5日下令相關高層提報可能恢復核試的預案，普亭在莫斯科與聯邦安全會議成員的會議上表示，他已警告美國與其他國家，如進行此類試驗，「俄羅斯也將被迫採取適當回敬措施」。

國家廣播公司新聞網報導，普亭指示俄國外交部與國防部盡一切可能蒐集更多相關資訊，在鄰邦安全會議中加以分析，並就「可能開始進行的核試準備」提出統一的協同建議。

俄方多名高層也表態支持恢復核試的必要性。

國防部長別洛烏索夫說：「我們必須對美方的行動作出適當回應」敦促政府「立即開始為全面核試做準備」；俄軍參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）說：「如現在不採取適當措施，就會錯過及時回應美國行動的時機，不同類型的核試準備需要數月到數年不等。」

這場聯邦安全會議原本預定討論交通運輸安全，國會下議院議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）要求與會者先就華府宣布恢復核試一事發表意見。

川普10月30日時宣告，他已指示五角大廈在與其他國家對等的基礎上「即刻」開始恢復核武試驗。美國自1992年以來再無核試，中、法最後一次核試是1996年；俄國則是蘇聯垮台前的1990年。

專家表示，美國唯一一處核試地點是拉斯維加斯附近的前內華達核試場，但要恢復運作至少需要兩年。

川普及團隊至今仍對要恢復什麼樣的核試語焉不詳。

能源部長萊特（Chris Wright）日前表示，相關核試不涉及試爆，而是用來研發「更先進系統，好讓拿來汰舊的核武比以往更好」。

俄強攻烏東重鎮 基輔死守

另外，俄烏在烏東大城波克羅夫斯克激烈攻防。這裡是通往頓內茨克地區的重要門戶，也是烏軍補給線與鐵路運輸樞紐，一旦落入俄軍之手，整個東線戰局恐將改變。

俄羅斯動員數萬兵力，企圖包圍波克羅夫斯克周邊地區，過去幾周，數以百計俄軍已滲透進城，逐步占領建築與街區，壓制烏軍陣地。

基輔5日否認駐紮在波克羅夫斯克和其周邊的烏克蘭軍隊已被包圍，堅稱他們依然死守著這座大城，阻擋俄軍進一步推進。烏軍表示，他們已清剿潛入的敵軍，並發布在市政廳插上烏克蘭國旗的影片。

英國廣播公司報導，假如俄國總統普亭能在此宣稱勝利，在這場已歷時3年又10個月之久的戰爭中，他將更加接近掌控整個烏東工業區的目標，也就是由頓內次克州與盧甘斯克州組成的頓巴斯地區。

普亭 俄羅斯 川普

上一則

羅浮宮竊嫌留DNA 他是重機網紅當過博物館保全

下一則

印尼雅加達清真寺發生爆炸 至少54人受傷送醫

延伸閱讀

最高院判決 護照只能男或女 不能填X 理由：展現出生性別 涉歧視

最高院判決 護照只能男或女 不能填X 理由：展現出生性別 涉歧視
川普擬砸800億建核電廠 西屋可能「重生」上市 政府將成大股東

川普擬砸800億建核電廠 西屋可能「重生」上市 政府將成大股東
APEC期間 傳川普籲請習近平釋放黎智英 談論不到5分鐘

APEC期間 傳川普籲請習近平釋放黎智英 談論不到5分鐘
川普稱：烏茲別克未來10年「將在美投資逾1000億美元」

川普稱：烏茲別克未來10年「將在美投資逾1000億美元」

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26
中共解放軍2017年舉行建軍90周年展覽時，一名士兵站在一架殲-10戰機旁。(路透)

擬購中國殲10C戰機惹議 印尼：仍在「考慮」階段未定案

2025-10-31 00:00
哈利王子（右）和梅根（左）。（美聯社）

梅根曬全家照惹哈利王子不滿？婚禮蠟燭再掀王室風波

2025-11-04 14:01
2014年11月北京舉行日中領袖會談。中國國家主席習近平（右）在會談前的攝影時間全程面無表情，日相安倍晉三（左）試圖攀談，習近平仍朝向前方鏡頭，沉默不語。(路透)

冷臉或微笑？習近平今與高市早苗首會 關注「表情外交」訊號

2025-10-30 20:23
俄羅斯當局2019年展示SSC-8/9M729巡弋飛彈的部分零件。路透

俄羅斯出動9M729飛彈攻擊烏克蘭 基輔官方首度證實

2025-10-31 11:46

超人氣

更多 >
中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金
湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳
亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此
台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟
突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切