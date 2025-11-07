反制川普核試 普亭嗆「對等」回應 下令恢復核試提案

川普要求美國暌違30多年後恢復核試，俄羅斯總統普亭5日已下令高層提報可能恢復核試的預案。(歐新社)

在美國總統川普 表態美國恢復暌違30多年的核試後，俄羅斯 總統普亭 5日下令相關高層提報可能恢復核試的預案，普亭在莫斯科與聯邦安全會議成員的會議上表示，他已警告美國與其他國家，如進行此類試驗，「俄羅斯也將被迫採取適當回敬措施」。

國家廣播公司新聞網報導，普亭指示俄國外交部與國防部盡一切可能蒐集更多相關資訊，在鄰邦安全會議中加以分析，並就「可能開始進行的核試準備」提出統一的協同建議。

俄方多名高層也表態支持恢復核試的必要性。

國防部長別洛烏索夫說：「我們必須對美方的行動作出適當回應」敦促政府「立即開始為全面核試做準備」；俄軍參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）說：「如現在不採取適當措施，就會錯過及時回應美國行動的時機，不同類型的核試準備需要數月到數年不等。」

這場聯邦安全會議原本預定討論交通運輸安全，國會下議院議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）要求與會者先就華府宣布恢復核試一事發表意見。

川普10月30日時宣告，他已指示五角大廈在與其他國家對等的基礎上「即刻」開始恢復核武試驗。美國自1992年以來再無核試，中、法最後一次核試是1996年；俄國則是蘇聯垮台前的1990年。

專家表示，美國唯一一處核試地點是拉斯維加斯附近的前內華達核試場，但要恢復運作至少需要兩年。

川普及團隊至今仍對要恢復什麼樣的核試語焉不詳。

能源部長萊特（Chris Wright）日前表示，相關核試不涉及試爆，而是用來研發「更先進系統，好讓拿來汰舊的核武比以往更好」。

俄強攻烏東重鎮 基輔死守

另外，俄烏在烏東大城波克羅夫斯克激烈攻防。這裡是通往頓內茨克地區的重要門戶，也是烏軍補給線與鐵路運輸樞紐，一旦落入俄軍之手，整個東線戰局恐將改變。

俄羅斯動員數萬兵力，企圖包圍波克羅夫斯克周邊地區，過去幾周，數以百計俄軍已滲透進城，逐步占領建築與街區，壓制烏軍陣地。

基輔5日否認駐紮在波克羅夫斯克和其周邊的烏克蘭軍隊已被包圍，堅稱他們依然死守著這座大城，阻擋俄軍進一步推進。烏軍表示，他們已清剿潛入的敵軍，並發布在市政廳插上烏克蘭國旗的影片。

英國廣播公司報導，假如俄國總統普亭能在此宣稱勝利，在這場已歷時3年又10個月之久的戰爭中，他將更加接近掌控整個烏東工業區的目標，也就是由頓內次克州與盧甘斯克州組成的頓巴斯地區。