羅浮宮竊嫌留DNA 他是重機網紅當過博物館保全

編譯中心／綜合6日電
警方逮捕的羅浮宮4名嫌犯之一的39歲男子「阿卜杜拉耶．N」，在社媒的暱稱是「街頭越野客」，為小有名氣的重機網紅。（取材自TikTok）
警方逮捕的羅浮宮4名嫌犯之一的39歲男子「阿卜杜拉耶․N」,在社媒的暱稱是「街頭越野客」,為小有名氣的重機網紅。(取材自TikTok)

羅浮宮被竊走價值1億200萬美元的珠寶，目前已有4名嫌犯遭起訴。其中一名嫌犯是小有名氣的摩托車網紅，還曾在龐畢度中心當過保全。另外，羅浮宮保全系統薄弱一事也被媒體披露，監控室伺服器密碼就是「Louvre」，門禁系統23年沒更新。這座全球最受歡迎博物館安全漏洞引發外界關注，館方人員事後坦承保全系統「並不完善」。

法國審計院6日發布報告指出，巴黎羅浮宮10年前便啟動安全審查，但相關改善措施預計要到2032年才能全部完成，這份報告是在上月羅浮宮發生震驚全球的珍寶竊案前撰寫。

審計院同時指出，羅浮宮因過度投入藝術品收購與疫情後振興計畫，再加上票務效率不彰與詐欺損失，導致無力改善老舊基礎設施。

報告強調，面對「資訊系統長期投資不足」的情況，「羅浮宮必須強化內部監控功能，這對如此規模的文化機構而言，仍屬嚴重不足」。

據解放報揭露，羅浮宮監控室伺服器密碼就是「Louvre」，門禁系統23年沒更新，如今的版本還是Windows Server 2003。

早在2014年，法國國家資訊系統安全局（ANSSI）就提出羅浮宮的資安漏洞讓駭客有機會控制監視系統、修改門禁權限，甚至癱瘓博物館的保全設施。ANSSI建議更新密碼、修補軟體漏洞並汰換過時系統，但羅浮宮並未明確回應。

衛報引述法媒報導，警方逮捕的4名嫌犯中，其中一人是小有名氣的網紅。39歲男子「阿卜杜拉耶．N」（Abdoulaye N），案發6天後於出生地、巴黎北郊奧貝維埃（Aubervilliers）的住處被捕，DNA據報出現在一個展示櫃以及現場遺留的物品上，包括手套、反光背心和切割器，被懷疑是闖入展廳的兩人之一，現被控組織竊盜與共謀犯罪。

阿卜杜拉耶在社群媒體以「街頭越野小可愛」（Doudou Cross Bitume）聞名，在社區是知名人物，曾在YouTube、TikTok與Instagram上傳多支影片，一些展示他表演摩托車特技，另一些則提供健身增肌的建議；多段影片顯示他騎乘性能強勁的山葉TMAX重機，正是羅浮宮劫案嫌犯逃逸所使用的車型。

羅浮宮典藏珠寶被竊後，法國當局加強防護，鎮暴警察持槍巡邏。(路透)
羅浮宮典藏珠寶被竊後，法國當局加強防護，鎮暴警察持槍巡邏。(路透)

