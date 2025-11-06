日本熊害防熊噴霧商成迷因股 自衛隊支援 不開槍原因曝光

在這張日本自衛隊秋田屯駐地提供的照片中，自衛隊員10月30日從軍用卡車卸下一個熊籠。(美聯社)

日本 各地最近接連發生熊襲人致死事件，當地媒體長達數周都是這類新聞，政府為此派出自衛隊前往熊患最嚴重的地區支援，兩家與防熊產品相關的公司也因此成了「迷因股」（meme stocks）。

根據日本環境省統計，今年全國熊襲事件明顯增加，截至4日已通報14起死亡案例確定或疑似與熊有關，創下2023年六人紀錄以來最高紀錄，多數受害者是居住在東北地區人煙稀少村落的高齡居民。僅秋田縣就通報60起襲擊事件，其中包括四人死亡。秋田縣將獲得自衛隊支援。

這類消息帶動販售防熊噴霧的Tiemco和製造獵槍的Miroku股價大漲，今年分別飆升95%和27%，遠勝東證指數同期19%的漲幅，成交量也明顯放大。

盡管Tiemco因主力服飾事業需求下滑，導致截至9月底的九個月出現虧損且調降財測，但投資熱度絲毫不減。Tiemco 社長酒井誠一說：「雖然我們的業績不盡理想，投資人仍積極買進我們的股票。」這家戶外用品零售商 5月開始販售防熊噴霧，之後又追加進貨，兩次都在上架後立即售罄。

Tiemco市值約3400萬美元，Miroku約2900萬美元。

另外，日本陸上自衛隊5日與秋田縣政府簽署協議，協助當地應對熊襲擊事件激增。陸自將提供後勤支援，包括設置與運送箱型陷阱，但不會使用槍械獵殺熊隻。支援內容還涵蓋運送獵人與協助挖掘熊屍掩埋地點，任務預計持續至本月30日。

共同社報導，秋田縣知事鈴木健太在辦公室舉行簽署儀式後表示：「我們希望能與各市町村密切合作，支持自衛隊的活動。」陸自第9師團長松永康則說：「我們意識到熊造成的損害在秋田縣是個嚴重的問題。我們將根據需求持續展開行動，以盡可能提供幫助。」

自衛隊此前也曾在北海道與高知縣協助運送被捕獲的動物，以進行鹿群控制等作業。防衛省說明，自衛隊員不會使用槍械，因為他們未接受獵殺野生動物的訓練，且此類行動亦不屬於自衛隊法或其他法規所規定的任務。

日本境內有兩種熊：一種是分布於北海道的棕熊，另一種是分布在本州等地體型較小的亞洲黑熊。根據日本跨部會會議去年公布的資料，北海道棕熊族群中位數在30年來增加兩倍達到1萬1700隻；至於亞洲黑熊，目前並無具體族群數量統計。

氣候變遷 可能導致熊的天然食物來源減少，迫使牠們離開原本覓食區域尋找食物。此外，日本的人口結構變化也使傳統野生動物管理計畫出現困難。隨著農村地區人口快速外移，能從事獵捕以控制熊隻數量的獵人愈來愈少。