墨西哥總統當街被襲胸 隨扈還在滑手機 涉案男下場曝光

墨西哥總統薛恩鮑姆疑似遭喝醉男子襲胸、親吻。（取材自Ｘ平台）

墨西哥 總統薛恩鮑姆4日在首都墨西哥市前往總統府附近出席活動，沿途與支持者握手並合影留念，一名男子卻當眾對她伸出鹹豬手並試圖親吻她，其隨扈並未及時制止，似乎還在看手機，遭質疑維安出現漏洞。男子隨後遭到逮捕。

中央社引述法新社報導，社群媒體 上流傳的影片顯示，涉案男子接近薛恩鮑姆，將手臂搭在她肩上，另一隻手觸碰她的臀部及胸部，還試圖親吻她的頸部。一旁疑似隨扈的人一開始似乎在看手機，發現不對勁後趕忙將男子隔開，這時聽到薛恩鮑姆說「別擔心」。

這名男子當時疑似受到酒精或藥物影響。盡管對方舉止失禮，薛恩鮑姆仍以禮相待，答應與他合影，隨後還拍拍他的背。

維安單位稍晚表示，男子已遭逮捕。

墨西哥婦女部部長耶南德茲在社群平台X寫道：「我們譴責發生在總統身上的行為。」她並抨擊大男人主義態度使女性個人空間與身體被侵擾成為常態。

這起事件凸顯出墨西哥潛藏的問題。根據聯合國婦女署資料，墨西哥15歲以上的女性中，約七成一輩子至少經歷過一次性騷擾 。

效法前總統羅培茲歐布拉多親民作風，薛恩鮑姆也經常走入人群和民眾互動，但墨西哥近日才發生西部烏魯阿潘市市長羅德里格斯遭槍殺案件，引發民眾抗議，薛恩鮑姆不得不親上火線解釋如何因應暴力問題，卻又發生維安漏洞事件。