我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

紐約首位穆斯林市長 阿拉伯媒體慶賀 曼達尼出生地烏干達受鼓舞

編譯中心╱綜合5日電
曼達尼當選紐約市長 ，同鄉烏干達電台主持人 Siima5日在節目中展示了她與曼達尼在2019年訪問期間的舊照片。(美聯社)
曼達尼當選紐約市長 ，同鄉烏干達電台主持人 Siima5日在節目中展示了她與曼達尼在2019年訪問期間的舊照片。(美聯社)

美國民主黨左翼新星曼達尼（Zohran Mamdani）在紐約市長選舉中勝出，將成為紐約首位穆斯林市長；阿拉伯國家媒體慶賀他的勝選，曼達尼出生地烏干達的民眾聽聞消息後也感到振奮；以色列媒體則聚焦他的反以立場。

現年34歲、堅定持左翼立場的曼達尼，4日選舉後成為美國最大城市紐約首位穆斯林市長。他出生於烏干達一個具有印度血統的家庭，七歲起移居美國。

英國廣播公司（BBC）報導，卡達「阿拉伯電視台」（Al-Araby TV）與沙烏地阿拉伯資助的「中東日報」（Asharq AL-Awsat）等多家媒體指出，曼達尼將成為「美國最大城市的首位穆斯林市長」。

「阿拉伯衛星電視台」（Al Arabiya）與「天空新聞阿拉伯台」（Sky News Arabia）形容，曼達尼是美國總統川普的強烈反對者。

卡達「半島電視台」（Al Jazeera）則報導，曼達尼是一名被指控為共產主義者的穆斯林，在紐約市創下歷史。

阿拉伯國家社群媒體用戶也慶祝曼達尼勝選，有人認為他當選與其反以色列、支持巴勒斯坦的立場有關，另有一些人將他的勝選視為「美國猶太復國主義者的挫敗」。

以色列右翼媒體「今日以色列報」（Israel Hayom）則形容曼達尼是美國「最顯著的反猶太復國主義聲音之一」。

在烏干達首都康培拉的馬卡瑞爾大學（Makerere University），曼達尼的父親數年前曾於該校擔任高級學者，校園內也出現一陣興奮氣氛。22歲的心理學學生奇拉博說：「看到卓蘭（曼達尼）站在那裡，我覺得我也可以辦得到」「這讓我感到很開心，也為我的國家自豪，因為這證明烏干達能培養出優秀領袖」。

不過許多民眾從未聽過曼達尼，也不知道有烏干達人能成為紐約逾一世紀來最年輕的市長。

另有部分人則希望曼達尼的勝選能給烏干達領袖帶來啟發——明年1月，烏干達將舉行總統大選，81歲的穆塞維尼將爭取第七度連任，這場選舉被外界認為充滿變數。

挑戰者、現年43歲的威恩在選戰中向曼達尼表達「由衷恭賀」。「從烏干達，我們慶祝你的成就，也從你的榜樣汲取力量。我們正努力打造一個讓每位國民不論出身都能實現最大夢想的國家」。

美國民主黨左翼新星曼達尼5日成為紐約首位穆斯林市長，他出生在烏干達，當地民眾也感...
美國民主黨左翼新星曼達尼5日成為紐約首位穆斯林市長，他出生在烏干達，當地民眾也感到驕傲受鼓舞。(美聯社)
曼達尼當選紐約市長 ，同鄉烏干達電台主持人Siima5日在節目中展示了她與曼達尼...
曼達尼當選紐約市長 ，同鄉烏干達電台主持人Siima5日在節目中展示了她與曼達尼在2019年訪問期間的舊照片。（美聯社）

曼達尼 以色列 紐約市

上一則

步上叔叔安德魯王子的後塵？哈利王子恐遭威廉拔爵位

下一則

加拿大砍移民數 搶美高端人才 啟動加速通道方便H-1B持有者

延伸閱讀

亞裔文化欣賞秀 紐約市立學院8亞裔學生社團秀成果

亞裔文化欣賞秀 紐約市立學院8亞裔學生社團秀成果
紐約市警局長稱願留任與曼達尼共事

紐約市警局長稱願留任與曼達尼共事
曼達尼獲勝後首次演講 著手建立「有能力且具同理心」的市府

曼達尼獲勝後首次演講 著手建立「有能力且具同理心」的市府
曼達尼「草根派對式政治」年輕人有共鳴

曼達尼「草根派對式政治」年輕人有共鳴

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26
中共解放軍2017年舉行建軍90周年展覽時，一名士兵站在一架殲-10戰機旁。(路透)

擬購中國殲10C戰機惹議 印尼：仍在「考慮」階段未定案

2025-10-31 00:00
哈利王子（右）和梅根（左）。（美聯社）

梅根曬全家照惹哈利王子不滿？婚禮蠟燭再掀王室風波

2025-11-04 14:01
2014年11月北京舉行日中領袖會談。中國國家主席習近平（右）在會談前的攝影時間全程面無表情，日相安倍晉三（左）試圖攀談，習近平仍朝向前方鏡頭，沉默不語。(路透)

冷臉或微笑？習近平今與高市早苗首會 關注「表情外交」訊號

2025-10-30 20:23
俄羅斯當局2019年展示SSC-8/9M729巡弋飛彈的部分零件。路透

俄羅斯出動9M729飛彈攻擊烏克蘭 基輔官方首度證實

2025-10-31 11:46

超人氣

更多 >
柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字
中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣
南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...

南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...
餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它

餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它
歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽