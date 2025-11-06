紐約首位穆斯林市長 阿拉伯媒體慶賀 曼達尼出生地烏干達受鼓舞

曼達尼當選紐約市長 ，同鄉烏干達電台主持人 Siima5日在節目中展示了她與曼達尼在2019年訪問期間的舊照片。(美聯社)

美國民主黨左翼新星曼達尼 （Zohran Mamdani）在紐約市 長選舉中勝出，將成為紐約首位穆斯林市長；阿拉伯國家媒體慶賀他的勝選，曼達尼出生地烏干達的民眾聽聞消息後也感到振奮；以色列 媒體則聚焦他的反以立場。

現年34歲、堅定持左翼立場的曼達尼，4日選舉後成為美國最大城市紐約首位穆斯林市長。他出生於烏干達一個具有印度血統的家庭，七歲起移居美國。

英國廣播公司（BBC）報導，卡達「阿拉伯電視台」（Al-Araby TV）與沙烏地阿拉伯資助的「中東日報」（Asharq AL-Awsat）等多家媒體指出，曼達尼將成為「美國最大城市的首位穆斯林市長」。

「阿拉伯衛星電視台」（Al Arabiya）與「天空新聞阿拉伯台」（Sky News Arabia）形容，曼達尼是美國總統川普的強烈反對者。

卡達「半島電視台」（Al Jazeera）則報導，曼達尼是一名被指控為共產主義者的穆斯林，在紐約市創下歷史。

阿拉伯國家社群媒體用戶也慶祝曼達尼勝選，有人認為他當選與其反以色列、支持巴勒斯坦的立場有關，另有一些人將他的勝選視為「美國猶太復國主義者的挫敗」。

以色列右翼媒體「今日以色列報」（Israel Hayom）則形容曼達尼是美國「最顯著的反猶太復國主義聲音之一」。

在烏干達首都康培拉的馬卡瑞爾大學（Makerere University），曼達尼的父親數年前曾於該校擔任高級學者，校園內也出現一陣興奮氣氛。22歲的心理學學生奇拉博說：「看到卓蘭（曼達尼）站在那裡，我覺得我也可以辦得到」「這讓我感到很開心，也為我的國家自豪，因為這證明烏干達能培養出優秀領袖」。

不過許多民眾從未聽過曼達尼，也不知道有烏干達人能成為紐約逾一世紀來最年輕的市長。

另有部分人則希望曼達尼的勝選能給烏干達領袖帶來啟發——明年1月，烏干達將舉行總統大選，81歲的穆塞維尼將爭取第七度連任，這場選舉被外界認為充滿變數。