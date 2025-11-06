加拿大砍移民數 搶美高端人才 啟動加速通道方便H-1B持有者

加拿大是全球對移民最友善的國家之一，但前幾年爆量接納移民導致社會資源嚴重不足，如今新總理卡尼（Mark Carney）決定未來3年收緊移民大門，其中影響最大的是有意留學加拿大的年輕人。(中央社)

過去幾年，加拿大 擴大移民 和臨時居民的政策徹底改變，如今將大幅減少臨時居民入境數，永久居民人數則穩定維持在每年38萬，也趁機吸納持美國H-1B 簽證的高端人才移民加拿大。

加拿大總理卡尼領導的政府4日公布2025年預算案，計畫通過大幅增加公共支出，以及削減部分開支並行的策略，以增強加拿大經濟韌性，降低對主要貿易夥伴美國的依賴，並應對全球貿易體系的不確定性。這份被形容為「跨世代投資」的預算案，規畫在未來五年內新增總額1410億加元（約999億美元）支出。

其中包含一項為期三年的移民水準計畫，新計畫每年將接納加拿大的永久居民人數維持在38萬。

前總理杜魯多曾大開移民之門，當時曾規畫2025年至2027年每年接納50萬新移民，但去年10月杜魯多還擔任總理時已坦言移民政策失控，因此調降了新移民人數。

如今總理卡尼接續去年底的目標數，將永居人數維持每年38萬，但進一步削減臨時居民的數量，也就是臨時外籍勞工和留學生的數量都將大幅縮水。

聯邦財政部長商鵬飛表示：「近年來，移民系統管理難度加大，效率降低，入境人數的增長速度超過加拿大以往接納和支持新移民的能力。我們正在重新建置移民系統，使加拿大移民系統走向可持續發展的道路。」

緊縮移民是加拿大跨黨派的共識。2018年至2024年間，非永久居民占加拿大總人口的比例翻了一番，達7.5%，社會資源嚴重不足引發了民怨。

其中最引人注目的是留學生名額的減少，這無疑將對許多加拿大大專院校造成沉重打擊，因為它們的國際學生收入已經大幅縮水。

另一方面，加拿大企圖攫取包括美國在內的全球高技能人才到加拿大，因此在預算案中，加拿大宣布啟動一條「加速通道」，方便美國H-1B簽證持有者前往加拿大。

未來13年，加拿大政府將投入17億加元（約12億美元），用於吸引「高素質的國際研究人員」到加拿大大學任教。這筆資金將用於一系列措施，例如提供科學研究經費和購置設備。

此外，預算案重點投資基礎設施、住房、國防及提升生產力等關鍵領域，其中基礎設施建設將在五年內獲撥1150億加元（約815億美元）；住房方面，政府承諾撥款250億加元（約177億美元）加速建屋；國防與安全獲批810億加元（約574億美元），包括推動「購買加拿大貨」的採購計畫。

預算案同時推出多項節流措施，計畫未來五年削減600億加元日常開支，並於裁減1.6萬名公務員，到2029年時累計削減4萬個公務員職位。