DNA在現場 羅浮宮劫案嫌犯曝光 重機網紅曾任博物館保全

編譯周辰陽／即時報導
法國巴黎羅浮宮發生珠寶大劫案。圖為羅浮宮外的玻璃金字塔。(歐新社資料照片)
法國巴黎羅浮宮發生珠寶大劫案。圖為羅浮宮外的玻璃金字塔。(歐新社資料照片)

法國巴黎羅浮宮10月19日發生震驚全球的珠寶大劫案，其中一名落網嫌犯是一名小有名氣的網紅，熱愛摩托車，還曾在龐畢度中心（Pompidou centre）當過保全。

衛報引述法媒報導，司法官員確認這名39歲男子為「阿卜杜拉耶．N」（Abdoulaye N），案發六天後於出生地、巴黎北郊奧貝維埃（Aubervilliers）的住處被捕，DNA據報出現在一個展示櫃以及現場遺留的物品上，包括手套、反光背心和切割器，被懷疑是闖入展廳的兩人之一，現被控組織竊盜與共謀犯罪。

阿卜杜拉耶在社群媒體以「街頭越野小可愛」（Doudou Cross Bitume）聞名，在社區是知名人物，曾在YouTube、TikTok與Instagram上傳多支影片，一些展示他表演摩托車特技，另一些則提供健身增肌的建議；多段影片顯示他騎乘性能強勁的山葉TMAX重機，正是羅浮宮劫案嫌犯逃逸所使用的車型。

根據報導，阿卜杜拉耶曾在UPS、玩具反斗城以及龐畢度中心博物館擔任保全，鄰居稱他「樂於助人」、「正直」，且「心直口快」，但有15項前科，包括持有及運輸毒品、無照駕駛以及危害他人安全，還曾在2014年因搶劫珠寶店被判刑。

巴黎檢察官貝庫奧（Laure Beccuau）表示，嫌犯雖未提供太多訊息，但已「部分承認」涉入羅浮宮劫案，上周被捕的另一名嫌犯也曾因2014年的同一樁搶案被定罪。她還指出，嫌犯的背景與一般認為精心策畫高級組織犯罪並不相符，促使法媒懷疑其背後可能另有幕後主使。

法院原訂5日審理阿卜杜拉耶涉及的另一案件，但因「媒體關注度過高及近期事件影響」，決定延期以確保「平靜」的審理環境。

