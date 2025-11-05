Shein涉情趣娃娃爭議未歇 巴黎門市開幕仍排長龍

我的頻道

中央社／巴黎5日電
中資超快時尚電商平台SHEIN全球首家常態實體店面在巴黎BHV百貨開幕，即便Shein近期因涉販售兒童外貌的情趣娃娃等爭議陷輿論風暴，現場仍有眾多消費者大排長龍。（中央社）
中資超快時尚電商平台SHEIN全球首家常態實體店面在巴黎BHV百貨開幕，即便Shein近期因涉販售兒童外貌的情趣娃娃等爭議陷輿論風暴，現場仍有眾多消費者大排長龍。（中央社）

中資超快時尚電商平台Shein全球首家常態實體店面今天在巴黎BHV百貨開幕，即便Shein近期因涉販售兒童外貌的情趣娃娃等爭議陷輿論風暴，現場仍有眾多消費者大排長龍。

Shein實體店下午於BHV百貨六樓開幕，但街上除了排隊人潮之外，感受不到新店開幕的喜慶氛圍，周圍巷道部署大量警力和警車，部分路段甚至遭封鎖，保全人員在出入口仔細檢查隨身包，有一般民眾攜帶攝影設備被拒絕入場。

與商場隔著里沃利街（Rue de Rivoli）相望的巴黎市政廳一側人行道布置了鐵欄，偶有反對Shein進駐BHV百貨的民眾舉著標語牌或喊口號和平抗議。有人在胸前掛牌子寫上「穿著Shein的惡魔」。

71歲的奧利維亞（Olivier）提著Shein購物袋排隊，他稍早自己逛完一圈，買了兩件毛衣，但為了陪伴晚到的朋友，又重新排隊。

他接受訪問時坦言，Shein不是他平時會買的服裝風格，也不曾在Shein平台買過東西，但在輿論熱議下，出於好奇心來消費。

住在巴黎的奧利維亞說，他知道Shein近期深陷爭議，「但我不把道德和商業混為一談，這不會妨礙我買（Shein的商品），尤其大家都在買」。

多家法國媒體提到，在擁有6850萬人口的法國，Shein約有2300萬名活躍消費者。奧利維亞認為，如果有這麼多人購買Shein商品，意味著「每個人都能從中找到自己想要的東西」。

他說，對他而言買衣服最重要的條件是性價比，在全球化時代，法國等西方國家的購買力下滑，消費者不得不選擇價格較低的商品，因此他相信Shein實體店可以在巴黎生存下來。

而在里沃利街另一邊，32歲、從事永續發展相關工作的瑪莉（Marie）與朋友舉著反對Shein的標語牌。

她受訪時指出，Shein在歐洲多次被譴責不遵守消費者保護和安全規範，其供應鏈也涉及環境問題與違反勞動權益疑慮，還有平台上販售兒童外貌的色情仿真娃娃等爭議。

瑪莉強調：「我們幾年前第一次聽到這家企業的名字，它來勢洶洶，發展得很快，法國很多人被吸引，因為非常便宜。但我心裡想的是，如果這麼便宜，成本一定出在其他地方，例如人力成本、環境成本，我們不能容許這種事。」

根據法國郵政（La Poste）執行長華爾（Philippe Wahl）去年11月的說法，Shein和另一個中資電商平台Temu在法國郵政包裹處理量的占比已暴增至22%。

瑪莉說，從這點來看，Shein確實在法國獲得巨大成功，她理解低價和不斷推出新品是很吸引人的行銷策略，也理解經濟不寬裕的人能買得起這些商品，但問題在於「代價是什麼？」

她願與想法不同的消費者討論，希望他們意識到，把錢花在這些商家，背後支持的是什麼樣的制度和道德價值，況且這些商品對他們和孩子的健康可能並無益處。

根據記者實際體驗，想逛Shein，須先排隊20到30分鐘取得六樓「入場券」，經過安檢進入商場後，在五樓向保全人員出示票券，才能順利上樓。

Shein占了六樓大半空間，據報達1000平方公尺。由於BHV百貨推出開幕優惠活動，不少人願意多買幾件衣物，結帳櫃檯也須排隊。

Shein商品以價格低廉為人所知，現場一件素色絞花毛衣價格為17.99歐元，比其他快時尚品牌的類似品項約50歐元便宜許多，但有些曾在Shein平台購物的人說，網路價格更便宜。

在BHV百貨旁的巷子裡，也有一家名為「法國公寓」（L’Appartement Français）的新店於今天開幕，櫥窗上貼著顯眼的Made in France（法國製造）字樣，還有一張寫著「拒絕Shein＃StopFastFashion（阻止快時尚）」的海報。比起Shein的人潮，店內顯得相對冷清，但也有消費者支持。

在Shein實體店開幕同日，法國政府在接連發現Shein平台販售兒童外貌的仿真娃娃和刀具等非法武器後，已啟動程序準備暫停平台營運。

