日本自衛隊支援秋田縣應對熊害 防衛省說明「不開槍」原因

在這張日本自衛隊秋田屯駐地提供的照片中，自衛隊員10月30日從軍用卡車卸下一個熊籠。（美聯社）

日本 陸上自衛隊5日與秋田縣政府簽署協議，協助當地應對熊襲擊事件激增。陸自將提供後勤支援，包括設置與運送箱型陷阱，但不會使用槍械獵殺熊隻。支援內容還涵蓋運送獵人與協助挖掘熊屍掩埋地點，任務預計持續至本月30日。

影片來源：ABS秋田放送

共同社報導，秋田縣知事鈴木健太在辦公室舉行簽署儀式後表示：「我們希望能與各市町村密切合作，支持自衛隊的活動。」陸自第9師團長松永康則說：「我們意識到熊造成的損害在秋田縣是個嚴重的問題。我們將根據需求持續展開行動，以盡可能提供幫助。」

根據日本環境省統計，今年全國熊襲事件明顯增加，截至4日已通報14起死亡案例確定或疑似與熊有關。僅秋田縣就通報60起襲擊事件，其中包括4人死亡。

曾是陸自隊員的鈴木10月前往東京防衛省，請求派遣自衛隊人員，理由是地方政府在捕殺作業能力有限。此次支援活動將由秋田屯駐地的步兵團執行，並依據自衛隊法第100條作為運輸事業的一環執行，將從鹿角市開始，以外的地區則會在與縣政府協調，待準備就緒後陸續擴大實施。

自衛隊此前也曾在北海道與高知縣協助運送被捕獲的動物，以進行鹿群控制等作業。防衛省說明，自衛隊員不會使用槍械，因為他們未接受獵殺野生動物的訓練，且此類行動亦不屬於自衛隊法或其他法規所規定的任務。

TBS電視引述日本防衛省報導，派遣至鹿角市的自衛隊員已於下午開始行動，今天共派出15人，正與當地獵人合作，執行協助設置捕熊陷阱的任務。