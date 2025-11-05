颱風海鷗重創菲律賓釀66死、數十萬人避難 災情畫面曝光

颱風「海鷗」4日在菲律賓中部宿霧市引發洪水，車輛堆積成一團。（美聯社）

2025年最強颱風之一的「海鷗」（Typhoon Kalmaegi）橫掃菲律賓中部，在當地人口最稠密的宿霧島引發嚴重水患，多個城鎮全境被淹，造成至少66人喪生，數十萬人逃離家園。民眾爬上屋頂避難，汽車與貨櫃被洪水沖入街道的災情畫面陸續曝光。

Residents came together to rescue a cow swept away by floodwaters from Typhoon Kalmaegi in the Philippines. Another video captured a giant python swimming in the murky floodwaters.



At least 26 people were killed by flooding from Typhoon Kalmaegi in the Philippines, where more… pic.twitter.com/BjpyladU7G — AccuWeather (@accuweather) 2025年11月4日

VIDEO: 🇵🇭 At least 40 killed, hundreds of thousands displaced by typhoon flooding in Philippines



Entire towns on the island of Cebu have been inundated by rains driven by Typhoon Kalmaegi, while cars, trucks and even shipping containers could be seen being swept along… pic.twitter.com/drkmI57Plb — AFP News Agency (@AFP) 2025年11月4日

BBC報導，「海鷗」在菲律賓稱為「蒂諾」（Tino），4日清晨登陸後雖已減弱，但仍挾帶時速超過130公里的強風，多數罹難者據報死於溺斃。暴風雨夾帶大量泥水從山坡傾瀉而下，淹沒城鎮，造成住宅嚴重損毀，許多小型建築被沖走，退去的洪水留下厚厚泥層。救援人員出動小船，解救受困居民。

This is the aftermath in Talisay City, Cebu, Philippines — the city looks almost completely washed away.



At least 26 people have been killed, with estimated winds reaching 130 kph and gusts of up to 180 kph as Typhoon Kalmaegi (TinoPH) tore through the region. pic.twitter.com/UBs1Rk57fw — Weather Monitor (@WeatherMonitors) 2025年11月4日

菲律賓民防辦公室副署長亞歷杭德羅（Rafaelito Alejandro）5日接受DZMM電台訪問時表示，「海鷗」在宿霧島造成49人死亡、26人失蹤，救援行動正待天氣好轉後展開。他表示：「挑戰是道路上的殘骸與汽車，我們有太多東西要清理。」

Typhoon Kalmaegi kills at least two people as it batters the central Philippines.



— in pictures https://t.co/gwREaur097 pic.twitter.com/dX4AIRqoXS — Al Jazeera English (@AJEnglish) 2025年11月4日

官方公布的死者中，包括一架軍用直升機的6名機組人員。該直升機原屬於前往災區救援的4架機隊之一，卻於4日在宿霧以南的民答那峨南阿古桑省（Agusan del Sur）墜毀。菲律賓空軍在通訊中斷後立即展開搜索，稍後尋獲6具遺體，據信是駕駛員與機組人員。

宿霧省長巴瑞克瓦洛（Pamela Baricuatro）在臉書表示，此次災情前所未見。她寫道：「我們原以為強風才是最危險的部分，但真正威脅到民眾安全的是水，洪水造成的災情非常嚴重。」並在4日晚間宣布進入災難狀態，以利救災行動的推進。