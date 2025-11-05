我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

節日限定特級初榨橄欖油 好市多上架了

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

羅馬古塔崩塌壓死人 義大利不滿俄嘲諷 怒召大使抗議

編譯中心╱綜合4日電
孔蒂塔樓發生部分坍塌，瓦礫掉落到街道上，空氣中瀰漫白色塵土。(路透)
孔蒂塔樓發生部分坍塌，瓦礫掉落到街道上，空氣中瀰漫白色塵土。(路透)

羅馬古蹟區一座孔蒂塔樓（Torre dei Conti）3日部分坍塌，一名受困超過11小時的工人4日晨送醫後不治。俄羅斯發言人引述消息時嘲諷，義大利若繼續支持烏克蘭也會如此垮掉；義大利外交部憤怒召見俄羅斯駐義大使抗議。

位在羅馬競技場附近的孔蒂塔樓正進行維修，3日約在上午11時、下午1時兩度發生崩塌事件，一名66歲羅馬尼亞裔工人史特洛奇被埋在崩塌土石下超過11小時，3日深夜終於被救出送醫，但搶救後仍不幸死亡。

這名工人仍在瓦礫下生死掙扎時，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃在社群網絡Telegram評論這則消息並嘲諷，義大利已向烏克蘭提供25億歐元援助，「只要義大利政府繼續不必要地浪費納稅人的錢，義大利就會崩潰，從經濟到摩天大樓都將不復存在。」

這番言論引起義大利外交部憤慨，安莎通訊社報導，義大利外交部立刻召見俄羅斯駐義大使帕拉莫諾夫，提出正式譴責聲明。

安莎引述，義大利外交部認為「這些卑鄙言辭令人擔憂，發言人的言論令人不安，因為這證實了莫斯科領導階層已墮落到何種庸俗不堪的地步。」在義大利絕沒有人會為了一樁悲劇歡呼雀躍，更不會針對悲劇進行任何推論比喻。

安莎報導，義大利外交部向俄羅斯重申，「作為義大利人，我們將永遠對弱勢群體及身處困境、遭受攻擊的人們表達聲援和友誼。這就是我們支持烏克蘭人民的原因，因為我們是義大利人。」

義大利國家消防隊3日深夜11時公布影片表示，出動多達140名消防人員參與救援，終於將受困工人救出瓦礫送往醫院。針對今晨史特洛奇身亡，消防隊表達深感悲痛，並強調已竭盡全力營救，「在此悲痛時刻，我們與罹難者的家人同在。」

位在羅馬競技場附近古蹟區的孔蒂塔樓（Torre dei Conti）3日發生部分...
位在羅馬競技場附近古蹟區的孔蒂塔樓（Torre dei Conti）3日發生部分坍塌事件。美聯社
位在羅馬競技場附近古蹟區的孔蒂塔樓（Torre dei Conti）3日發生部分...
位在羅馬競技場附近古蹟區的孔蒂塔樓（Torre dei Conti）3日發生部分坍塌事件，一名受傷工人在漫長的救援行動中一直保持清醒，卻因傷勢過重，在送醫搶救後不治身亡。(美聯社)

義大利 俄羅斯 烏克蘭

上一則

未來10年 全球繼承潮估轉移70兆元 貧富差距持續惡化

下一則

南韓國情院曝川金可能明年3月會面 北韓前名義元首金永南97歲逝

延伸閱讀

台外交部：中國以一中為參與APEC前提 嚴重違反規範

台外交部：中國以一中為參與APEC前提 嚴重違反規範
羅馬古塔崩塌壓死人 義不滿俄羅斯嘲諷召大使抗議

羅馬古塔崩塌壓死人 義不滿俄羅斯嘲諷召大使抗議
喜馬拉雅山區雪崩暴風雪9死 含5名義大利登山客

喜馬拉雅山區雪崩暴風雪9死 含5名義大利登山客
羅馬古蹟孔蒂塔樓翻修中坍塌 工人獲救送醫後不治

羅馬古蹟孔蒂塔樓翻修中坍塌 工人獲救送醫後不治

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26
中共解放軍2017年舉行建軍90周年展覽時，一名士兵站在一架殲-10戰機旁。(路透)

擬購中國殲10C戰機惹議 印尼：仍在「考慮」階段未定案

2025-10-31 00:00
哈利王子（右）和梅根（左）。（美聯社）

梅根曬全家照惹哈利王子不滿？婚禮蠟燭再掀王室風波

2025-11-04 14:01
2014年11月北京舉行日中領袖會談。中國國家主席習近平（右）在會談前的攝影時間全程面無表情，日相安倍晉三（左）試圖攀談，習近平仍朝向前方鏡頭，沉默不語。(路透)

冷臉或微笑？習近平今與高市早苗首會 關注「表情外交」訊號

2025-10-30 20:23
俄羅斯當局2019年展示SSC-8/9M729巡弋飛彈的部分零件。路透

俄羅斯出動9M729飛彈攻擊烏克蘭 基輔官方首度證實

2025-10-31 11:46

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉
華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲

華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲