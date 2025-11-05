韓明年預算5250億元創紀錄 AI支出增至3倍 拚全球前3強

我的頻道

編譯中心／綜合4日電
南韓總統李在明4日發表首場預算演說。(路透)
南韓總統李在明4日發表首場預算演說。(路透)

南韓總統李在明4日發表首場預算演說，公布規模創紀錄的728兆韓元（約5250億美元）新年度預算案，將以人工智慧（AI）為核心，把對AI的支出增至三倍，希望帶領南韓進入人工智慧時代，並作出六年來最大的國防預算增幅。

這是李在明6月上任以來，首度在國會發表預算演說，形容這份2026年預算案是「第一份迎接AI時代的國家預算」，「在AI時代，晚一天就代表落後整整一個世代」，「由於我們起步晚，現在必須加快步伐，更加努力地追趕領先者－只有這樣，我們才有機會」。

南韓2026年預算規模比2025年增加8.1%，提高AI投資兩倍多至10.1兆韓元（約70億美元），旨在推動南韓成為世界三大AI強國的重要轉型，加入美國與中國的行列。

李在明還表示，在明年的AI預算中，2.6兆韓元將投資於把AI引入各種商業與日常活動，7.5兆韓元將用於培育人才與發展基礎設施。整體而言，這項預算計畫總額達到728兆韓元，比今年成長8.1%。

李在明說，AI將成為機器人等未來關鍵產業競爭力的基石，矢言將結合南韓的製造基礎與即時數據，培育「物理AI」（又稱實體AI），同時推動生技、公共健康、教育及稅務等領域廣泛採用AI。他也提出提高南韓運算能力與訓練技能嫻熟勞工的忌諱，政府將加速採購高效能電腦晶片，提供先進AI教育。

李在明需要國會通過這項預算提案，由於他所屬政黨占多數，這項預算案可望過關。

首爾當局也提高國防預算8.2%到66.3兆韓元，使國防支出占國內生產毛額（GDP）比率升至2.4%。一旦通過，這將是南韓自2019年以來最高的國防支出。

為鼓勵生育，南韓明年提高領取育兒津貼的孩童年齡上限，從7歲提高到8歲，並且計畫在李在明任內逐步拉高到12歲，同時推出「年輕未來儲蓄」計畫。

南韓提出2026年預算，國防支出創6年來最大增幅；圖為韓國國防部長安圭伯（右四）...
南韓提出2026年預算，國防支出創6年來最大增幅；圖為韓國國防部長安圭伯（右四）與美國國防部長赫塞斯（左二）4日在首爾舉行的第57次安全諮詢會展開會談。(歐新社)

