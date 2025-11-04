日本要出手了？高市早苗擬限外資買地「強化管理外國人」

日本政府4日首度召開討論外國人政策的閣員會議，首相高市早苗表示，政府將加強管理非法滯留者，也將強化外國人買地的規定。（路透）

日本 政府今（4日）首度召開討論外國人政策的閣員會議，首相高市早苗 表示，政府將加強管理非法滯留者，也將強化外國人買地的規定，指示2025年1月要彙整出基本方針。

高市在會議中說明外籍勞動力及觀光 客的重要性，但「部分外國人違法行為或違規舉止，造成國民的不安或感到不公平。」她說，「政府會與排外主義畫清界線，但對此類行為，仍要毅然應對。」

高市提及外國人未繳社會保險費與非法滯留的問題，呼籲要徹底落實既有規範。她還提到持海外駕照的外國人轉換日本駕照（外免切換）制度等，要求確實執行已加嚴的審查制度。

針對外國人取得土地，高市要求有更進一步措施，須確保國土得到適切使用。自民黨與日本維新會在聯合執政協議中，明確記載將於2026年的國會會期內，制定強化外國人土地取得規定的法案。

根據「出入國在留管理廳」統計，截至2025年6月底，在日外國人約有395萬人，創歷史新高。

在會後的記者會中，兼任外國人政策大臣的經濟安保大臣小野田紀美說，會針對出入境及在留資格管理、觀光公害、民宿問題，以及外國人犯罪、外國人置產買地的規定等進行檢討。官房長官木原稔表示，會持續檢討有關引進擁有專業與技能的外籍勞動者的問題。

國土交通省認為，日本土地及房地產價格上升主因之一是外國來的投資客，該省已在進行調查，盡快公布結論。