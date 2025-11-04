涉跨國洗錢詐騙遭制裁 柬埔寨太子集團商業帝國快瓦解

英美政府已對與跨國詐騙集團犯罪首腦陳志（見圖）有關的個人和實體發布制裁，據了解，陳志曾在台灣居住，並出入台灣至少10次。（取材自太子集團網頁princeholdinggroup.com）

三年前，時任柬埔寨 總理洪森在金邊舉行的區域峰會上，向時任美國總統拜登在內等多國領導人致贈國產豪華腕表；而打造這些大禮的太子集團涉詐騙洗錢遭制裁，其商業帝國面臨瓦解。

彭博報導，這些限量版的蓮花陀飛輪腕表鑲嵌了25顆寶石，其元件上刻著柬埔寨太子集團的王冠型標誌。這些由太子集團旗下製表學校設計組裝的禮品，展現太子集團及其出生於中國的董事長陳志如何躋身全球影響力之巔。

現年37歲的陳志精心打造其合法形象乃至慈善家形象，並與各界重要人士和機構建立關係。他購置從倫敦辦公大樓到新加坡 和台灣豪宅的大量資產，並掌管著從帛琉海灘至香港金融中心的商業帝國。

如今，這個商業帝國正在迅速瓦解中。10月中，美國和英國當局指控陳志及其網絡經營跨國犯罪集團，利用強迫勞動經營詐騙中心，並洗錢數十億美元。美國財政部 對太子集團旗下包括陳志本人在內的146個實體和個人實施制裁。

隨著當局起訴陳志並查扣價值150億美元的比特幣，更多的內幕曝光。在柬埔寨，以及他設立家族辦公室並居住的新加坡，當地媒體曾盛讚他的商業成就。即使該集團涉嫌與組織犯罪有關聯的報導去年開始浮現後，多家企業仍然繼續與陳志及太子集團合作。

哈佛大學亞洲中心研究跨國犯罪的訪問學者席姆斯指出：「太子集團之所以能夠如此蓬勃發展，幾乎可以肯定是受惠於香港和新加坡等地的開放性和資本自由流動。國際社會的反應接近，甚至已淪為共謀。」

太子集團曾發聲明否認洗錢和其他非法活動的指控，但相關聲明現已從其官網撤下。陳志目前仍在逃，無法聯繫上。太子集團則未回覆記者尋求置評的請求。

新加坡警方日前宣布，對陳志及其同伙展開執法行動，指控他們涉嫌洗錢和偽造文書，查封超過新幣1.5億元的資產與凍結的物品包括一艘遊艇、11輛汽車和多瓶烈酒。

陳志1987年出生於中國福建省。他的新加坡家族辦公室現已關閉的網站曾稱其為「年輕的商業奇才」，早年在福建省會福州開設多家遊戲中心。據美國財政部，他後來放棄了中國國籍，目前持有賽普勒斯、萬那杜和柬埔寨的護照。

柬埔寨政府發言人婉拒就此案置評。