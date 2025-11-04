我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

節日限定特級初榨橄欖油 好市多上架了

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

美重啟核試 芬蘭示警核武新時代 日、韓打造核動力潛艦

編譯中心╱綜合3日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普同意南韓打造核動力潛艦，取代現在的傳統柴油動力潛艦。圖為南韓海軍島山安昌浩級第二批1號艦「蔣英實號」（SS-087），為首採AIP系統搭配鋰電池的柴電潛艦。（取材自臉書）
美國總統川普同意南韓打造核動力潛艦，取代現在的傳統柴油動力潛艦。圖為南韓海軍島山安昌浩級第二批1號艦「蔣英實號」（SS-087），為首採AIP系統搭配鋰電池的柴電潛艦。（取材自臉書）

在美國宣布計畫重啟核武試驗後，芬蘭總統史塔布3日表示，「核武新時代」已經開啟。

中央社引述法新社報導，史塔布在赫爾辛基發表談話時表示，「威懾邏輯」和「超級強權之間的戰略穩定」正在發生轉變，「我們已進入了核武新時代，不幸的是，核武的重要性持續增加」。

美國總統川普上周宣布將重啟核武試驗，引發外界猜測，他是否意指美國將自1992年以來再次進行核爆試驗。

川普2日聲稱，包括俄羅斯和中國在內的一些國家進行了未公開的地下核試驗，美國也將仿效。

數十年來，除北韓之外，全球沒有其他國家進行過核爆試驗。俄羅斯、中國分別於1990年和1996年以來，就沒有進行這類試驗。

不過，俄羅斯之前宣布已測試了一種新型核動力巡弋飛彈「海燕」（Burevestnik）和一種核動力、可攜帶核彈頭的水下無人載具。

芬蘭與俄羅斯接壤的邊界長達1340公里，在俄國入侵烏克蘭後，芬蘭放棄了數十年的軍事不結盟政策，於2023年加入了美國領導的北大西洋公約組織（NATO）。

史塔布指出，「我們如何共同建立威懾力量？我們如何控制局勢升級？」，像芬蘭這樣的小國，現在需要與盟友共同探討這些問題。

另一方面，南韓總統李在明先前公開向川普提出請求，希望他能同意讓韓方獲得核動力潛艦的燃料。川普隨後便在真實社群平台發文，表示「已批准南韓建造核動力潛艦」，也就是要讓去年被韓華海洋收購的費城造船廠現代化，以建造核潛艦。外界分析，川普點頭為南韓強化應對北韓核威脅的能力增添新動力，卻也讓南韓國內自主設計和建造的計畫遭遇變數。

報導指出，中國擁有超過10艘核潛艦，美軍雖已在亞太地區部署核潛艦，但為強化軍事存在感，正推動澳洲引進核潛艦。若南韓能自主建造核潛艦，美國可望藉此強化對陸牽制作用，然而南韓建造核動力潛艦，旨在對北韓形成嚇阻，美方則有自己的戰略布局，南韓憂心可能被拖入美國牽制中國的戰略。

更早前，日本自民黨與維新會兩黨10月20日簽署聯合政權協議書，其中明訂將發展活用「次世代動力」的潛艦，也被認為劍指中國，而這將掀起東北亞地區新的軍備競賽。

日本發展核潛艦可能遭國內輿論反對，但南韓率先推動計畫，可望為日本克服這一障礙提供理由。目前日本擁有22艘柴電潛艦，日本是一個島國，要防禦的海域遠大於韓國，對核動力潛艦的需求顯得更加迫切。

日本海上自衛隊渦潮級潛艇2022年11月6日，在相模灣參加紀念海上自衛隊成立70...
日本海上自衛隊渦潮級潛艇2022年11月6日，在相模灣參加紀念海上自衛隊成立70周年的國際艦隊檢閱儀式。(路透)
芬蘭總統史塔布。(路透)
芬蘭總統史塔布。(路透)

南韓 川普 日本

上一則

烏承認關鍵城鎮數千俄軍壓境 分析揭烏10月領土遭奪面積

下一則

高市祝賀母校社團電文曝光 鼓手魂爆發 網讚缺席理由超酷

延伸閱讀

紐時專欄作家：川普地緣政治打擊率.333 頂多小聯盟水準

紐時專欄作家：川普地緣政治打擊率.333 頂多小聯盟水準
曼達尼爆紅 紐約市長選舉背後角力還有川普

曼達尼爆紅 紐約市長選舉背後角力還有川普
「關稅大王」對決最高法院 川普對等關稅辯論5大重點一次看

「關稅大王」對決最高法院 川普對等關稅辯論5大重點一次看
學者：美對台先進半導體高度依賴 川普很難交易台灣

學者：美對台先進半導體高度依賴 川普很難交易台灣

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26
中共解放軍2017年舉行建軍90周年展覽時，一名士兵站在一架殲-10戰機旁。(路透)

擬購中國殲10C戰機惹議 印尼：仍在「考慮」階段未定案

2025-10-31 00:00
哈利王子（右）和梅根（左）。（美聯社）

梅根曬全家照惹哈利王子不滿？婚禮蠟燭再掀王室風波

2025-11-04 14:01
2014年11月北京舉行日中領袖會談。中國國家主席習近平（右）在會談前的攝影時間全程面無表情，日相安倍晉三（左）試圖攀談，習近平仍朝向前方鏡頭，沉默不語。(路透)

冷臉或微笑？習近平今與高市早苗首會 關注「表情外交」訊號

2025-10-30 20:23
俄羅斯當局2019年展示SSC-8/9M729巡弋飛彈的部分零件。路透

俄羅斯出動9M729飛彈攻擊烏克蘭 基輔官方首度證實

2025-10-31 11:46

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉
華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲

華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲