美重啟核試 芬蘭示警核武新時代 日、韓打造核動力潛艦

美國總統川普同意南韓打造核動力潛艦，取代現在的傳統柴油動力潛艦。圖為南韓海軍島山安昌浩級第二批1號艦「蔣英實號」（SS-087），為首採AIP系統搭配鋰電池的柴電潛艦。（取材自臉書）

在美國宣布計畫重啟核武試驗後，芬蘭總統史塔布3日表示，「核武新時代」已經開啟。

中央社引述法新社報導，史塔布在赫爾辛基發表談話時表示，「威懾邏輯」和「超級強權之間的戰略穩定」正在發生轉變，「我們已進入了核武新時代，不幸的是，核武的重要性持續增加」。

美國總統川普 上周宣布將重啟核武試驗，引發外界猜測，他是否意指美國將自1992年以來再次進行核爆試驗。

川普2日聲稱，包括俄羅斯和中國在內的一些國家進行了未公開的地下核試驗，美國也將仿效。

數十年來，除北韓之外，全球沒有其他國家進行過核爆試驗。俄羅斯、中國分別於1990年和1996年以來，就沒有進行這類試驗。

不過，俄羅斯之前宣布已測試了一種新型核動力巡弋飛彈「海燕」（Burevestnik）和一種核動力、可攜帶核彈頭的水下無人載具。

芬蘭與俄羅斯接壤的邊界長達1340公里，在俄國入侵烏克蘭後，芬蘭放棄了數十年的軍事不結盟政策，於2023年加入了美國領導的北大西洋公約組織（NATO）。

史塔布指出，「我們如何共同建立威懾力量？我們如何控制局勢升級？」，像芬蘭這樣的小國，現在需要與盟友共同探討這些問題。

另一方面，南韓 總統李在明先前公開向川普提出請求，希望他能同意讓韓方獲得核動力潛艦的燃料。川普隨後便在真實社群平台發文，表示「已批准南韓建造核動力潛艦」，也就是要讓去年被韓華海洋收購的費城造船廠現代化，以建造核潛艦。外界分析，川普點頭為南韓強化應對北韓核威脅的能力增添新動力，卻也讓南韓國內自主設計和建造的計畫遭遇變數。

報導指出，中國擁有超過10艘核潛艦，美軍雖已在亞太地區部署核潛艦，但為強化軍事存在感，正推動澳洲引進核潛艦。若南韓能自主建造核潛艦，美國可望藉此強化對陸牽制作用，然而南韓建造核動力潛艦，旨在對北韓形成嚇阻，美方則有自己的戰略布局，南韓憂心可能被拖入美國牽制中國的戰略。

更早前，日本 自民黨與維新會兩黨10月20日簽署聯合政權協議書，其中明訂將發展活用「次世代動力」的潛艦，也被認為劍指中國，而這將掀起東北亞地區新的軍備競賽。

日本發展核潛艦可能遭國內輿論反對，但南韓率先推動計畫，可望為日本克服這一障礙提供理由。目前日本擁有22艘柴電潛艦，日本是一個島國，要防禦的海域遠大於韓國，對核動力潛艦的需求顯得更加迫切。