相隔數十年 印度、波蘭、匈牙利搭美商業太空船重返太空

搭載印度、波蘭和匈牙利籍太空人的美國商業太空船25日順利發射升空，前往國際太空站。（路透）

搭載印度 、波蘭和匈牙利籍太空人 的美國商業太空船25日順利發射升空，前往國際太空站。這是印度、波蘭和匈牙利三國數十年來首次有太空人進入太空。

中央社引述法新社報導，由獵鷹9號（Falcon 9）火箭運載的太空探索科技公司（SpaceX）全新乘龍號（Crew Dragon）太空船於美東時間凌晨2時31分從佛羅里達州 甘迺迪太空中心發射升空，執行公理4號任務（Axiom Mission 4，Ax-4）。

太空船預計於格林威治標準時間26日11時左右與國際太空站對接，並停留最多14天。

執行任務的是駕駛員印度的舒克拉（Shubhanshu Shukla）、兩位任務專家波蘭的烏茲南斯基-維斯涅夫斯基（Slawosz Uznanski-Wisniewski）和匈牙利的卡普（Tibor Kapu），以及指揮官惠特森（Peggy Whitson）。

曾是美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人的惠特森，目前任職於私人太空基礎設施開發商公理太空公司（Axiom Space）。

印度、波蘭和匈牙利上一次送人上太空時，現在這批太空人都還沒有出生。那時太空人被稱為宇宙人（Cosmonaut），是在共產鐵幕倒下前執行蘇聯的任務。

舒克拉是繼空軍飛行員夏瑪（Rakesh Sharma）之後首位進入太空的印度人。夏瑪1984年進入「沙留特7號」（Salyut7，Salyut意為禮炮）太空站，那是蘇聯協助盟國進入太空倡議的一部分。

印度太空研究組織（ISRO）將這次任務視為邁向其首次載人飛行任務關鍵一步。根據2018年制定的加岡揚計畫，印度首次載人太空任務將於2027年進行。加岡揚在印地語中是「天空飛船」之意。

印度總理莫迪（Narendra Modi）對於公理4號任務成功升空表達祝賀之意。他在社群平台X發文寫道：「他（舒克拉）帶著14億印度人民的祝福、希望和抱負。祝他與其他太空人一切順利！」

外界普遍猜測舒克拉在國際太空站期間將與莫迪進行通話，這種軟實力展示目的在激發民族自豪感。

印度、波蘭和匈牙利都為本國太空人支付費用。根據太空新聞網站SpaceNews報導，匈牙利2022年曾宣布將支付1億美元買下一席。印度和波蘭則未透露他們支付的金額。

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）在X發文說：「我們做到了！波蘭已伸手摘星。」他隨推文附上自己在華沙哥白尼科學中心（Copernicus Science Centre）觀看發射轉播的影片。