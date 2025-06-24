巴基斯坦才推薦川普爭和平獎 隔天譴責他對伊朗動武

巴基斯坦最大城市卡拉奇(Karachi)，日前爆發反美遊行。(美聯社)

巴基斯坦 21日才表示，將提名美國總統川普 角逐諾貝爾和平獎，以表彰他協助解決印度與巴國衝突所付出的努力。但不到24小時內，巴基斯坦22日便轉而譴責川普對伊朗 動武。

美聯社報導，印控克什米爾（Kashmir）今年4月發生遊客屠殺事件後，南亞兩國印度與巴基斯坦間關係急劇惡化。接下來數周，這兩個擁有核武的仇敵互相攻擊，瀕臨戰爭邊緣，直到美國主導的密集外交斡旋才促成停火，川普自認居功厥偉。

巴基斯坦政府21日晚在社群平台X發布熱情洋溢的訊息，宣布正式提名川普角逐諾貝爾和平獎（Nobel Peace Prize），並且讚揚這是因為他的「果斷外交干預和關鍵領導力」。但不到24小時內，巴基斯坦政府便譴責美國攻擊伊朗，稱這次攻擊「嚴重違反國際法」和國際原子能總署（IAEA）規約。

巴基斯坦總理夏立夫（Shahbaz Sharif）22日與伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）通話時表達了他的擔憂，因為美國的轟炸是針對受到IAEA保障監督的設施。

巴基斯坦與伊朗關係密切，支持伊朗對以色列的攻擊，並稱伊朗擁有自衛權。

不過，川普日前才發文抱怨「無論我做什麼，都拿不到諾貝爾和平獎」，語氣中帶著滿滿無奈，似乎對自己得獎沒有把握。

事實上，川普過去一再表示，他成功促成印巴停火是拯救數百萬人免於經歷一場核戰，卻沒有因此獲得任何功勞。

川普日前才在社群平台Truth Social發文提到，近日與國務卿盧比歐（Marco Rubio）促成盧安達與剛果民主共和國，達成一項「絕佳」的和平協議，更列舉多個他聲稱已解決的衝突，其中就包括印巴。