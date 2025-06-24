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北約允提高軍費至GDP占比5% 西班牙、比利時不甩

編譯中心／綜合23日電
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在荷蘭海牙，有安全部隊23日在北約峰會會場外執勤，北約峰會定於今年6月24日至25日在海牙舉行。 （新華社）
在荷蘭海牙，有安全部隊23日在北約峰會會場外執勤，北約峰會定於今年6月24日至25日在海牙舉行。 （新華社）

北約組織成員國22日承諾將國防支出占國內生產毛額（GDP）目標比率大幅提高到5%，回應美國總統川普要求，但西班牙表示其無需遵守這項目標，比利時也說此目標超出其預算能力。北約這項承諾，需等到32國領袖在峰會上批准後才能正式生效。

路透報導，北約峰會24日於荷蘭海牙登場。北約秘書長呂特提議，將北約成員國核心國防開支目標從GDP的2%提高至3.5%，並在網路安全等相關基礎建設方面另外投入1.5%，以達成5%目標。

在各國外交官22日就妥協文本達成共識後，西班牙總理桑傑士表示，西班牙不需達到5%目標，只需達到GDP的2.1%就足以滿足北約核心軍事要求。

桑傑士在西班牙發表全國電視演說時表示：「我們完全尊重其他國家想提高國防投資的合理意願，但我們不會這麼做。」

根據北約估算，西班牙2024年國防支出占GDP的比率為1.24%，金額約172億歐元（約199億美元），是北約成員中軍費占GDP比率最低的國家。地理位置接近俄國的波蘭，去年國防支出占GDP 4.7%，是北約占比最高的國家。

比利時外交部長佩瑞弗23日也表示，盡管比利時在多年投入不足後必須展現「回歸正軌的意願」，但這個軍費目標超出了比利時「預算能力範圍」。

西班牙總理桑傑士22日在馬德里蒙克洛亞宮聲明表示，西班牙只需達到GDP 2.1%...
西班牙總理桑傑士22日在馬德里蒙克洛亞宮聲明表示，西班牙只需達到GDP 2.1%就足以滿足北約核心軍事要求。（歐新社）

他說：「我們或許不像西班牙那樣高調發聲，但我可以保證，數周來我方外交人員一直在努力爭取靈活機制，這將有助於減輕比利時的負擔。我們要求的是最大的彈性。」

北約官員主張，鑑於俄羅斯構成的威脅與日俱增，加上美國將軍事重心轉向中國，歐洲應承擔更多自身安全責任，因此大幅提高國防支出勢在必行。

桑傑士的立場可能導致他與川普在峰會上發生衝突。川普經常批評歐洲國家國防開支不足，並威脅他們若未達標，美國將不再提供保護。

川普20日表示，西班牙「應該支付與其他國家一樣的費用」，並指責馬德里在國防支出偏低上「惡名昭彰」。但桑傑士認為，西班牙無需達成這項新目標，若強行達標，勢必大幅削減退休金等國內社會支出或必須大幅增稅。

另外，美聯社報導，北約峰會24日將在荷蘭海牙舉行，數百人22日在海牙示威，抗議北約組織及其軍事開支，並反對可能與伊朗發生的衝突。

比利時政治家海斯(Jos d'Haese)表示：「讓我們投資和平與永續能源。」盡管這被宣傳為反對北約和加薩戰爭的抗議活動，在美國轟炸伊朗後，有伊朗人加入示威，手持寫著「不要伊朗戰爭」的橫幅。

74歲、住在荷蘭的伊朗人哈馬達尼(Hossein Hamadani)表示：「我們反對戰爭。人民希望過著和平的生活。」他說：「看看環境，情況很糟。那我們為何要將錢花在戰爭上？」

北約峰會將於24日在荷蘭海牙登場，軍費支出預料成為討論焦點。圖為北約秘書長呂特2...
北約峰會將於24日在荷蘭海牙登場，軍費支出預料成為討論焦點。圖為北約秘書長呂特23日在海牙舉行峰會前的記者會。（路透）

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