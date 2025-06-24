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紐西蘭黃金簽證吸國外富豪 美申請近半 中國居次

編譯中心／綜合23日電
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紐西蘭新推出的外國投資移民簽證，湧入大量正式申請興趣；圖為紐西蘭街景。(美聯社)
紐西蘭新推出的外國投資移民簽證，湧入大量正式申請興趣；圖為紐西蘭街景。(美聯社)

隨著紐西蘭中間偏右政府尋求吸引更多高淨值人士定居，以刺激經濟成長，紐西蘭23日表示，新推出的外國投資移民簽證申請數量激增。

路透報導，紐西蘭政府4月放寬投資移民簽證規定，包括將針對高風險投資類別的最低資金門檻，從1500萬紐元降至500萬紐元（約299.6萬美元），並取消英語能力要求。

紐西蘭移民部長史丹福（Erica Stanford）表示：「新推出的『黃金簽證』湧入大量正式申請興趣。」

「在此計畫下提出的新申請，代表有望為紐西蘭企業帶來8.45億紐元（約5.06億美元）的新投資。」

史丹福在聲明中表示，政府在不到三個月內就收到189件「積極投資人升級簽證」（Active Investor Plus visa）申請，而在舊制度下，兩年半內僅收到116件申請。

這189件申請中有85件來自美國公民，約占總數近一半，其次為中國26件、香港24件。

紐西蘭上周公布的官方數據顯示，第一季經濟成長速度快於預期，這讓決策官員鬆了口氣，他們正努力使經濟在去年陷入技術性衰退後重新站穩腳跟。

紐西蘭 簽證 移民

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