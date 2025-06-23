峰會前夕 北約軍費占GDP 5%達共識

北約峰會在荷蘭海牙舉行前夕，示威者22日舉反戰標語牌遊行。（路透）

北約 秘書長呂特5月底表示，北約成員國正邁向新的國防支出基準，目標達到占國內生產毛額（GDP）的5%；不過，西班牙總理桑傑士日前表態拒絕。最新消息傳出，根據多位外交官22日表示，北約32個成員國已就峰會聲明草案達成一致。

北約峰會將於本月24至25日在荷蘭海牙舉行。衛報與POLITICO報導，呂特為回應美國總統川普提出的5%支出目標而提出此案，建議成員國同意將國防支出提高到GDP的3.5%，並額外撥出1.5%用於更廣泛的安全相關支出。但桑傑士在19日曝光的一封致呂特信函中，質疑這項增加可能帶來的後果，並表示，這與西班牙的福利國家政策，以及對世界的願景不相容。

法國24台引述法新社和路透報導，經過桑傑士和呂特幾天的爭論後，北約多名外交官22日表示，該協議已獲得所有32個國家的批准，馬德里也沒有獲得豁免。

不過幾分鐘後，桑傑士表示，西班牙已與北約達成協議，可靈活制訂本國軍費開支計畫，無需將軍費開支比率增加至國內生產總值(GDP)的5%。桑傑士當天發表聲明說，這項協議的達成「不僅維護了西班牙的主權，也確保下周北約峰會的成功」。

西班牙是北約軍事支出最低的成員國，目前僅將約1.3%的GDP用於國防支出，明顯落後於其他西方國家，也遠低於北約現行的2%目標。

大公報引述韓聯社、路透消息，該聲明仍需等到6月26日由包括美國總統川普在內的各國領袖於海牙峰會正式批准後，方可生效。

另外，南韓 總統李在明22日以中東局勢和國內眾多議題亟待解決為由，決定將不出席此次北約峰會。南韓將與北約方面協商由其他政府官員代為出席。南韓並非北約成員國。2022年6月，日本、南韓、澳洲和紐西蘭四國領導人參加在西班牙馬德里舉行的北約峰會，這是北約首次邀請亞太國家參加峰會，也是南韓總統首次參加北約峰會。

此外，中央社引述德國 「畫報」（Bild）21日引述政府消息人士的話報導，德國政府將在今年底前提供資金，新增約1萬1000名軍事人員，增幅約4%。