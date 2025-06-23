我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗如何封鎖荷莫茲海峽？布水雷或擊沉自家船癱瘓水道

伊朗將再次「苦吞毒藥」選擇妥協？還是讓衝突升級？

峰會前夕 北約軍費占GDP 5%達共識

編譯中心／綜合22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
北約峰會在荷蘭海牙舉行前夕，示威者22日舉反戰標語牌遊行。（路透）
北約峰會在荷蘭海牙舉行前夕，示威者22日舉反戰標語牌遊行。（路透）

北約秘書長呂特5月底表示，北約成員國正邁向新的國防支出基準，目標達到占國內生產毛額（GDP）的5%；不過，西班牙總理桑傑士日前表態拒絕。最新消息傳出，根據多位外交官22日表示，北約32個成員國已就峰會聲明草案達成一致。

北約峰會將於本月24至25日在荷蘭海牙舉行。衛報與POLITICO報導，呂特為回應美國總統川普提出的5%支出目標而提出此案，建議成員國同意將國防支出提高到GDP的3.5%，並額外撥出1.5%用於更廣泛的安全相關支出。但桑傑士在19日曝光的一封致呂特信函中，質疑這項增加可能帶來的後果，並表示，這與西班牙的福利國家政策，以及對世界的願景不相容。

法國24台引述法新社和路透報導，經過桑傑士和呂特幾天的爭論後，北約多名外交官22日表示，該協議已獲得所有32個國家的批准，馬德里也沒有獲得豁免。

不過幾分鐘後，桑傑士表示，西班牙已與北約達成協議，可靈活制訂本國軍費開支計畫，無需將軍費開支比率增加至國內生產總值(GDP)的5%。桑傑士當天發表聲明說，這項協議的達成「不僅維護了西班牙的主權，也確保下周北約峰會的成功」。

西班牙是北約軍事支出最低的成員國，目前僅將約1.3%的GDP用於國防支出，明顯落後於其他西方國家，也遠低於北約現行的2%目標。

大公報引述韓聯社、路透消息，該聲明仍需等到6月26日由包括美國總統川普在內的各國領袖於海牙峰會正式批准後，方可生效。

另外，南韓總統李在明22日以中東局勢和國內眾多議題亟待解決為由，決定將不出席此次北約峰會。南韓將與北約方面協商由其他政府官員代為出席。南韓並非北約成員國。2022年6月，日本、南韓、澳洲和紐西蘭四國領導人參加在西班牙馬德里舉行的北約峰會，這是北約首次邀請亞太國家參加峰會，也是南韓總統首次參加北約峰會。

此外，中央社引述德國「畫報」（Bild）21日引述政府消息人士的話報導，德國政府將在今年底前提供資金，新增約1萬1000名軍事人員，增幅約4%。

北約峰會在荷蘭海牙舉行前夕，示威者22日舉反戰標語牌遊行。（路透）
北約峰會在荷蘭海牙舉行前夕，示威者22日舉反戰標語牌遊行。（路透）

北約 南韓 德國

上一則

知名記者「威脅總統」被捕 土其其在野黨轟：壓制異議

下一則

葉門叛軍嗆川普 放話：將襲擊美國在紅海艦船

延伸閱讀

五角大廈：美盼亞洲盟友追隨歐洲 國防支出占GDP 5%

五角大廈：美盼亞洲盟友追隨歐洲 國防支出占GDP 5%
北約提軍費占GDP 5% 恐因「1國反對」全案卡關

北約提軍費占GDP 5% 恐因「1國反對」全案卡關
前美副國安顧問：未來10至15年恐是世界最危險時刻

前美副國安顧問：未來10至15年恐是世界最危險時刻
北約秘書長G7峰會警告：防堵中國和俄羅斯侵略野心

北約秘書長G7峰會警告：防堵中國和俄羅斯侵略野心

熱門新聞

美國空軍士兵在密蘇里州懷特曼空軍基地查看一枚GBU-57巨型鑽地炸彈，攝於2023年5月。資料照片。(美聯社)

遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮

2025-06-18 21:41
In-N-Out薯條常被批評「乾、沒味道」，卻靠最簡單的做法奪冠。（路透）

快看世界／這家薯條竟然打敗了麥當勞

2025-06-18 15:25
伊朗庫姆附近的福爾多（Fordow）地下核設施在美國空襲前後的衛星影像，分別拍攝於2025年6月20日與6月22日。（路透）

轟炸前、轟炸後／美精準打擊 衛星圖揭伊朗核設施重創

2025-06-22 15:08
伊朗首都德黑蘭17日遭空襲冒出黑煙。路透

伊朗官媒釋出17秒手摸核彈影片 嚇阻以色列

2025-06-18 09:15
美國總統川普周一在加拿大亞伯達省參加七大工業國集團（G7）峰會時，發文表示「所有人應立即撤離德黑蘭」。（路透）

川普突籲伊朗民眾立即撤出德黑蘭 油價應聲飆1%、金價彈漲

2025-06-16 20:06
伊朗最高領袖哈米尼。(路透資料照)

伊朗最高領袖哈米尼：戰役開打了 我們不會手下留情

2025-06-17 21:22

超人氣

更多 >
美軍轟炸伊朗 中國外交部最新表態

美軍轟炸伊朗 中國外交部最新表態
轟炸前、轟炸後／美精準打擊 衛星圖揭伊朗核設施重創

轟炸前、轟炸後／美精準打擊 衛星圖揭伊朗核設施重創
行動代號「午夜鐵鎚」奇襲伊朗 美防長：美軍已節制

行動代號「午夜鐵鎚」奇襲伊朗 美防長：美軍已節制
美鑽地彈轟伊朗核設施 衛星圖曝6巨坑 分析指仍有2疑點

美鑽地彈轟伊朗核設施 衛星圖曝6巨坑 分析指仍有2疑點
63歲馬景濤直播暈倒頭部重摔 21秒短片揭現況

63歲馬景濤直播暈倒頭部重摔 21秒短片揭現況