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國際瑜伽日 印度總理與千人跟練促團結

編譯中心／綜合21日電
國際瑜伽日，印度總理莫迪也和數千人一起做瑜伽。(歐新社)
國際瑜伽日，印度總理莫迪也和數千人一起做瑜伽。(歐新社)

每年6月21日是「國際瑜伽日」（International Day of Yoga），今年的國際瑜伽日主題是「為整個地球、為所有人健康做瑜伽」，印度總理莫迪（Narendra Modi）也到維沙哈巴南（Visakhapatnam）參加國際瑜伽日慶祝活動。莫迪表示，在西亞、歐洲衝突不斷之際，瑜伽可以為世界帶來和平。

印度斯坦時報報導，莫迪表示，瑜伽已經成為全球數億人生活不可或缺的一部分，這超越了國界，已經發展成一場促進健康、和平、和諧的全球運動

新德里電視台（NDTV）表示，莫迪在致詞時提到，瑜伽是種強大的工具，也是全球局勢不穩之際，「人類呼吸、平衡、再次變得完整前，所需先按下的暫停鈕。」

今日印度（India Today）指出，莫迪說：「願人人能幸福快樂，這是我們生活時應秉持的理念，因為這將帶我們走向和平的社會，但不幸的是，現在的社會正經歷大規模的暴力和動亂。」

莫迪也提到，瑜伽有助讓大家放下小我，進而促進世界團結。

他說：「在西亞、歐洲衝突不斷的此刻，瑜伽可以消除小我，讓大家的中心思維從『我』變成『我們』，這就是瑜伽促進全球團結的力量來源。」

莫迪2014年在聯合國大會演說，建議把每年6月21日定為國際瑜伽日，獲得177個聯合國會員國支持。聯合國教科文組織（UNESCO）更在2016年時，將瑜伽列為世界無形文化資產。

國際瑜伽日，印度總理莫迪也和數千人一起做瑜伽。(歐新社)
國際瑜伽日，印度總理莫迪也和數千人一起做瑜伽。(歐新社)

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