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泰柬衝突危機 貝東塔拒辭總理或解散國會

編譯中心／綜合21日電
在與柬埔寨前總理洪森的錄音外洩後，泰國總理貝東塔（中著白衣者）20日在赴泰柬邊境的烏汶府視察部隊，以穩定軍心。（歐新社）
在與柬埔寨前總理洪森的錄音外洩後，泰國總理貝東塔（中著白衣者）20日在赴泰柬邊境的烏汶府視察部隊，以穩定軍心。（歐新社）

泰國總理貝東塔關於與柬埔寨邊境衝突的爭議性對話內容曝光，引發民眾怒火和政治危機。但執政黨為泰黨官員21日透露，貝東塔不會辭職，也不會解散國會。

泰柬兩國軍人5月28日在邊境發生衝突，造成一名柬埔寨士兵身亡，而泰國軍方對於談判的態度強硬。根據外流錄音檔，貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）15日與柬埔寨前總理洪森（Hun Sen）通話時卻自稱在國內面臨壓力，要洪森不要聽「對立面」說法，指涉對象包括一名泰國邊境部隊司令。

這段通話在泰國引起軒然大波，執政聯盟中第二大黨泰自豪黨（Bhumjaithai Party）退出聯合政府，最大在野黨人民黨（People's Party）也要求貝東塔解散國會提前改選。

不過路透報導，現任泰國觀光暨體育部長的為泰黨（Pheu Thai Party）秘書長索拉翁（Sorawong Thienthong）表示：「總理已對我們清楚確認她將繼續履行職務，盡己所能解決國家當前面臨的各種危機。」

他還寫道：「（貝東塔）政府確認會繼續運作，不會辭職，不會解散國會。」

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