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被列最不安全國 菲律賓怒斥重傷形象 評比網站已更正

編譯中心／綜合19日電
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被列最不安全國家，菲律賓觀光部要求澄清；圖為一名男子從菲律賓馬尼拉的帕西格河中提水。(路透)
被列最不安全國家，菲律賓觀光部要求澄清；圖為一名男子從菲律賓馬尼拉的帕西格河中提水。(路透)

總部設於倫敦的金融比較平台HelloSafe日前公布2025年旅行安全指數，錯把菲律賓列為全球最不安全的國家，重傷菲律賓的形象，雖然如今網站已更正，但菲律賓觀光部要求澄清及負責。

中央社報導，菲律賓觀光部長佛拉斯科（Christina Frasco）19日發表聲明說，HelloSafe錯將菲律賓列入「全球最不安全國家」的名單，對菲律賓造成「嚴重且長久」的傷害衝擊許多依靠觀光產業維生的民眾與社區。

佛拉斯科聲稱，HelloSafe網站聚焦於旅遊保險銷售，使用的數據可疑且缺乏透明度，當安全指數與商業利益掛鉤時，公正性和準確性更需要嚴格檢視。

她抨擊，HelloSafe犯下明顯錯誤，卻只是把菲律賓從名單上移除，沒有做澄清與負責。

HelloSafe日前公布2025年旅行安全指數，菲律賓的危險評分高達82.32（最危險評分為100），被列為全球最不安全的國家。但記者19日上HelloSafe網站，發現菲律賓已被替換為蘇丹，蘇丹的危險評分也是82.32。

排在蘇丹之後，全球最不安全的另十個國家依序為南蘇丹、阿富汗、烏克蘭、剛果、敘利亞、馬利、索馬利亞、中非共和國、伊拉克和布吉納法索。

雖然HelloSafe已將菲律賓自全球最不安全國家名單上除名，且分數也修正為52.32，但在互動式地圖上，菲律賓被標注的顏色仍是代表「危險」的深紫色，未非對應52.32（不很安全）的淡紫色。

佛拉斯科要求HelloSafe修正與菲律有關賓的所有錯誤數據，包括互動式地圖。

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