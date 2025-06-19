澤倫斯基飛8000公里無緣見川普 G7挺烏聯合聲明難產

七大工業國集團（G7）高峰會未能就烏克蘭發表聯合聲明。（路透）

七大工業國集團（G7）高峰會在美方阻擋發布聯合聲明向俄羅斯施壓，以及美國總統川普 提前離開的情況下，其他成員國領袖17日矢言加強支持烏克蘭 。

中央社引述法新社報導，川普原定在加拿大卡納納斯基斯舉行G7峰會期間，與烏克蘭總統澤倫斯基 舉行場邊會議，不過因為以色列與伊朗的衝突，川普提前離開返回華府。

在俄羅斯向基輔發動一波猛烈轟炸，造成至少16人喪命、100人受傷後，澤倫斯基於加拿大落磯山脈的偏遠小屋與其他領袖會面。地主加拿大總理卡尼歡迎澤倫斯基到訪，並宣布提供20億加幣（約14.6億美元）的對烏軍援，包含無人機與直升機。

卡尼告訴澤倫斯基，「這凸顯了與烏克蘭堅定團結的重要性」，並呼籲「向俄羅斯施加最大壓力」。

澤倫斯基哽咽地告訴卡尼，俄國最新一輪攻擊是一場大悲劇，這也顯示烏克蘭需要盟友支持。澤倫斯基也表明，他仍舊支持川普推動的和平談判。

然而，這次G7峰會未能就烏克蘭發表聯合聲明，一名要求匿名的加拿大官員透露，這是因為「美方希望能淡化相關內容」。

這名官員透露，美方反對譴責俄羅斯的措辭，以便與俄國總統普亭斡旋，「這並非我們的立場，而其他6國也同意在聲明中發表強烈措辭。」

這名官員說，卡尼以G7峰會主席身分發布跟烏克蘭有關的聲明，而非以全體領袖的名義發表。而美國國務院則另行譴責俄羅斯的攻擊，並向罹難者家屬致哀。

澤倫斯基飛行超過8000公里，遠赴加拿大參加G7峰會，卻換來美國總統川普以需要專注以色列與伊朗衝突為由，在兩人原定會面前一晚提前返國。衛報17日報導，川普拒絕將烏克蘭列為優先事項，令烏克蘭外交官感到沮喪，有些人甚至憤憤不平。

對基輔來說，更雪上加霜的是，美國否決了峰會關於烏克蘭問題的聯合聲明，理由是措辭過於反俄，恐損及與俄羅斯總統普亭的談判。取而代之的是，部分有關烏俄戰爭的措辭將改列入本屆G7峰會東道主、加拿大總理卡尼的「主席聲明」中。

澤倫斯基曾將本屆G7峰會視為西方集體對川普施壓的兩大機會之一，並討論烏克蘭計畫從美國購買價值高達300億至500億美元的防空系統和武器。一些烏克蘭官員表示，由於無法保證川普會出席，他們現在不確定澤倫斯基是否有必要參加下周的北約峰會。

由於本屆G7峰會並非美國主辦，澤倫斯基與其他成員國共同參加一場專門討論烏克蘭問題的特別會議，試圖爭取川普支持，施壓普亭停火，卻因川普突然宣布離席，導致目標落空。澤倫斯基原本還安排與川普進行一對一會談。