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全球宜居城市 三冠王維也納跌至第2 竟與泰勒絲有關

編譯中心／綜合18日電
英國「經濟學人智庫」（EIU）公布2025年全球最宜居城市排名，奧地利首都維也納因為泰勒絲演唱會遭遇炸彈威脅，今年降為亞軍。（圖／123RF）
英國「經濟學人智庫」（EIU）公布2025年全球最宜居城市排名，奧地利首都維也納因為泰勒絲演唱會遭遇炸彈威脅，今年降為亞軍。（圖／123RF）

英國「經濟學人智庫」（EIU）公布的2025年全球最宜居城市排名中，連續3年奪冠的奧地利首都維也納因為泰勒絲（Taylor Swift）演唱會遭遇炸彈威脅，降為亞軍，榜首由丹麥首都哥本哈根奪得；排名前10多為歐美國家，亞洲僅日本大阪上榜。

綜合媒體報導，EIU周二（17日）公布2025年全球最宜居城市排名，以醫療﹑教育﹑穩定﹑基建及環境等要素，評選全球173個城市的宜居程度。最終哥本哈根在穩定﹑教育及基建均為滿分下，力壓連續3年奪冠的維也納成為2025年排名榜首。

維也納在醫療﹑教育及基建同樣獲滿分評級，但在穩定及環境不敵哥本哈根，無緣連續4年成為全球最宜居城市。EIU指出，2023年泰勒絲演唱會遭炸彈威脅、活動取消，是導致該市安全評分下降的關鍵事件； 使得維也納與瑞士蘇黎世並列第二。

美國排名最高為23名的夏威夷檀香山，EIU副產業總監Barsali Bhattacharyya指出，發現美國不少小型至中型城市宜居程度更勝紐約等大城市，稱大城市的公共服務基建令排名下降；多倫多也從第12名滑落至第16。

2024年排名第五的卡加利，今年因為醫療系統人力短缺、候診時間過長，排名降至第18名。

此外，英國城市也受到社會動盪影響，倫敦、曼徹斯特與愛丁堡因反移民暴力事件導致穩定性評分下滑，排名分別跌至第54、第52與第64名。

前10中僅日本大阪上榜，亞洲各城市受地緣政治局勢影響亦普遍下跌。

盡管多個城市排名下滑，也有城市表現亮眼，印尼雅加達則因社會穩定改善，從第142名進步至第132名；沙烏地阿拉伯的阿爾科巴憑藉醫療與教育改革，自第148名上升至第135名。

2025年最不宜居城市仍然是敘利亞首都大馬士革，雖然2024年12月時前總統巴沙爾（Bashar al-Assad）被推翻及政權更迭，但長年內戰仍深切影響當地宜居評分。

2025全球十大最宜居城市：第一名哥本哈根（丹麥）、維也納（奧地利）與蘇黎世（瑞士）並列第二、其後為墨爾本（澳洲）、日內瓦（瑞士）、雪梨（澳洲）、大阪（日本）、奧克蘭（紐西蘭）、阿德雷德（澳洲）、溫哥華（加拿大）。

2024年8月9日因遇到可能發生襲擊，泰勒絲在奧地利維也納的三場演唱會被取消；圖...
2024年8月9日因遇到可能發生襲擊，泰勒絲在奧地利維也納的三場演唱會被取消；圖為粉絲們在聖斯蒂芬大教堂前一起唱歌。(路透)
2025全球十大最宜居城市
2025全球十大最宜居城市

澳洲 日本 泰勒絲

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