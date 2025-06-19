我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「全球百萬美元富豪」美2380萬人居首

矛與盾之爭：美軍鑽地彈如何穿透伊朗深埋地底的核設施？

爭取調薪…瓜地馬拉教師罷工逾22天 30萬學生無課可上

編譯中心／綜合18日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

為要求調高薪資並改善教學環境，瓜地馬拉各地教師自5月19日發起罷工已近一個月，和政府多次談判沒有達成共識，罷工從占地抗議開始變成封鎖道路癱瘓交通。

根據瓜地馬拉教育部統計，目前全國約有16%、大約5800所公立學校因教師罷工而關閉。雖然不是同樣的學校每天都停課，但從5月19日到6月17日止，已造成瓜地馬拉30萬名學生停課22天，學習中斷。

串聯發起罷工的瓜地馬拉教師工會（STEG）表示，他們要求政府提高教師薪資達15%，但多次談判後，政府只願意調升5%，雙方落差過大。此外，參與罷工抗議最多的教師來自北部維維特南戈省（Huehuetenango），而該省也是學校關閉數量最多的地區。

瓜地馬拉教師工會從一開始在總統府前廣場搭帳篷占地抗議，到近日越來越多教師加入罷工行列，他們開始試圖封鎖首都周邊道路，施壓政府讓步。

不過，瓜地馬拉檢察總長辦公室（PGN）已經要求教師工會，必須停止罷課行為，回到學校繼續工作。瓜國民事法院也發出命令，要求抗議的教師工會不得封鎖道路，阻礙交通；也不能占領學校教室癱瘓教學機構。但抗議教師和工會成員仍不顧禁令，持續發起行動。

瓜地馬拉媒體「自由新聞報」（Prensa Libre）指出，瓜國教育部迄今已針對參與罷工的曠職教師，開出了超過6500份警告通知，並啟動相關的行政程序，準備依法律規定處理，而對罷工教師的懲處也將在接下來幾日內實施。此外，為彌補教師罷工造成的教學時數流失，瓜國教育部正在考慮延長受影響學校的學期時間，並著手研究替代方案，降低衝擊。

不過瓜地馬拉教師工會仍然堅持將繼續採取抗爭手段，直到他們的訴求被聽見，也要求政府設立正式對話機制以處理所提出的議題。

教師罷工也引起民間教育團體的抗議和譴責，他們要求政府和工會要確保學生的受教權不受侵害。民間團體除了呼籲政府要對教育體系進行結構性的改革，讓學生擁有高品質的教育外，同時也批評教師工會把持整個教育界，讓學生無法正常上課，影響權益。

而同為中美洲國家的巴拿馬，也正面臨教師罷工引發的社會危機。超過1萬5000名教師因為不滿政府通過改革國家社會保障基金的法案，憂心退休金受到影響縮水，因此從4月23日起發起罷工抗議。但之後包括香蕉種植勞工、建築業、醫療人員、學生與原住民團體等，也先後加入罷工行列，到目前為止已近60天。面對巴拿馬政府強硬的態度，雙方僵局始終無法化解。巴拿馬全國企業委員會（Conep）更估計，罷工導致巴拿馬每天經濟損失高達1億美元。

罷工 教育部 退休金

上一則

泰總理貝東塔瀕臨垮台 與柬強人洪森通話外流成「最後一根稻草」

下一則

瑞士47%選民盼徵兵制擴大到女性 贊同男性首次過半

延伸閱讀

娛樂／罷工期間修劇本 好萊塢2編劇被除名

娛樂／罷工期間修劇本 好萊塢2編劇被除名
紐約客談／鐵路罷工凸顯紐約居住困局

紐約客談／鐵路罷工凸顯紐約居住困局
罷工結束 新澤西通勤鐵路20日恢復

罷工結束 新澤西通勤鐵路20日恢復
新州鐵路罷工 華人憂通勤紐約PATH捷運擠爆

新州鐵路罷工 華人憂通勤紐約PATH捷運擠爆

熱門新聞

印航空難唯一生還者拉梅什的座位是在緊靠逃生門的11A（紅圈所示）；圖為失事機型的座位分布圖。（取自SeatGuru）

印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀

2025-06-12 10:43
卡普爾檔案照。（路透）

威廉王子53歲億萬富豪好友 吞蜜蜂驟逝

2025-06-13 19:12
以色列士兵在以色列克瑞沙洛外的一處地區駕駛裝甲運兵車。(路透資料照)

以色列過去48小時籲美國參戰打伊朗 川普說話了

2025-06-15 07:20
1架印度航空波音787夢幻客機起飛後不久，就墜毀在印度阿默達巴德（Ahmedabad）機場附近，消防員在墜毀的飛機現場工作。(美聯社)

787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 機上242人生死未卜

2025-06-12 06:07
印度航空AI171班機失事。(路透)

印航241死空難唯一生還者影片曝光 為何這個座位救他一命

2025-06-12 20:03
以色列中部15日遭伊朗空襲引發火災。(路透)

一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？

2025-06-15 09:20

超人氣

更多 >
玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」

玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」
華爾街日報：美國規模最大企業紛紛裁員

華爾街日報：美國規模最大企業紛紛裁員
川普稅改法案 選這2類退休帳戶可受惠

川普稅改法案 選這2類退休帳戶可受惠
華男街頭狂喊「救命、ICE」被五花大綁暴力押走

華男街頭狂喊「救命、ICE」被五花大綁暴力押走
遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮

遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮