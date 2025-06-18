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瑞典最大宗環境罪案 「垃圾女王」亂倒20萬噸有毒物遭判刑

編譯中心／綜合17日電
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自稱「垃圾女王」的廢物處理公司Think Pink前總裁尼爾森非法傾倒有毒物遭判刑；圖為去年9月她抵達瑞典地方法院。（美聯社）
自稱「垃圾女王」的廢物處理公司Think Pink前總裁尼爾森非法傾倒有毒物遭判刑；圖為去年9月她抵達瑞典地方法院。（美聯社）

瑞典史上最大宗環境罪案17日判決，法庭裁定包括自稱「垃圾女王」的廢物處理公司Think Pink前總裁尼爾森（Bella Nilsson）在內共十人非法傾倒有毒廢棄物罪成，其中五名主要被告判刑二至六年。

香港媒體報導，Think Pink是一家廢棄物處理公司，接受建築公司、市政府和個人的委託，負責處理多種類型的廢棄物，包括廢棄建築材料、電子產品、金屬、塑膠、木材、輪胎和玩具。

據報導，Think Pink被指控在2015至2020年期間，在斯德哥爾摩的21個地點非法傾倒或掩埋約20萬噸廢棄物。法院指出，該公司未經有效分類處理廢棄物，導致高濃度的有毒多氯聯苯（PCB）、鉛、汞、砷等化學物質被釋放到空氣、土壤和水中，對人類和動植物的健康構成威脅。

本案共有11人被起訴，其中一人獲判無罪，而索德托恩地區法院則對被控19項環境罪的尼爾森判處6年監禁。其他被判有罪的人包括協助Think Pink作偽造檢查的環境顧問、運輸人員、五名地主，以及Think Pink的創辦人之一的尼爾森前夫等。

尼爾森在1990年代曾在斯德哥爾摩擔任脫衣舞孃和管理性俱樂部，後來進入自行創業，於2018年獲得瑞典創業大獎。

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