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西葡4月大停電 肇因電廠錯估電力需求 無網攻證據

編譯中心／綜合17日電
西班牙4月發生大停電，大批民眾擠在月台動彈不得。(路透)
西班牙4月發生大停電，大批民眾擠在月台動彈不得。(路透)

，伊比利半島今年4月發生大規模停電，西班牙政府17日公布調查結果指出，該國的電網營運商「西班牙電網公司」(Red Eléctrica de España，REE)當時錯估了電力需求，因此在電壓驟升的情況下導致電力中斷。

綜合央廣網、路透報導，西班牙能源部長阿格森（Sara Aagesen）17日在首都馬德里召開的新聞簡報會上表示，4月西班牙和鄰國葡萄牙發生的大規模停電，是因為REE缺乏自行控制電壓能力，引發一系列連鎖反應所造成。

路透報導，這場大停電的較完整調查報告在17日公布。報告當中寫道，在停電發生前的幾分鐘，依法須負責調節電網電壓的發電廠卻未這麼做。

阿格森說，由於REE未在用電尖峰時段啟動足夠的火力發電廠，以至於4月28日電壓驟升時引發連鎖反應，造成停電，「該系統缺乏足夠的動態電壓控制能力」。

她說：「REE告訴我們，他們經過計算後，認為當時沒有必要(啟動更多火力發電廠)。他們只設定在凌晨運作，而非在主要時段。」

她指出，電廠應該要控制電壓，「更何況它們當中許多收受酬勞做這件事」；但當出現高電壓時，這些電廠「卻未將預期會伴隨而來的虛功率完全吸收」。

當時那場停電持續數小時，造成伊比利半島上各城市交通動彈不得，成千上萬人被困在火車上或電梯內。

阿格森還說，調查結果沒有發現任何網路攻擊的證據。

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