印航波音787再出包 空中突遇技術問題 香港起飛又返航

印度航空一架波音787夢幻客機12日發生致命空難，16日又傳出同款飛機高空突遇技術問題，全機返回香港；圖為12日空難的787飛機去年12月檔案照。(路透)

印度 航空一架波音 787-8「夢幻客機」（Dreamliner）又出包，原定從香港 飛往新德里的航班，在空中疑似突發「技術問題」，導致原機返航，所幸最終平安降落香港。

綜合路透、印媒ANI、印度時報、港媒報導，印航AI315班次客機16日中午12時20分從香港起飛，原訂飛往新德里。不過起飛進入高空後，機師偵測到出現可能的「技術問題」，決定原機掉頭香港。約一小時後折返降落，全機平安落地。

根據航班追蹤網站AirNav Radar紀錄，該航班當時處於2.2萬英尺、即約6700米高空後開始下降。

報導指出，目前尚不清楚具體技術問題為何。

印航12日才發生致命空難，一架波音787-8「夢幻客機」起飛30秒墜毀，造成至少279人不幸罹難，目前仍在調查肇事原因。據報導，印度政府14日下令徹查國內所有航空公司旗下波音787客機，甚至不排除「全面停飛」，避免類似事故再次發生。

據報導，香港機管局發言人透露，16日下午約1時，印度航空AI315次航班從香港飛往新德里起飛後不久，因未明原因須返航香港國際機場，機組人員要求依程序進行局部戒備。該航班於下午1時15分安全降落，並未對機場運作造成任何影響。