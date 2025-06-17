拒絕川普提議 馬克宏1理由強烈反對俄調解以伊衝突

加拿大總理卡尼(左)和法國總統馬克宏(右)，16日在加拿大舉行的七大工業國集團（G7）峰會期間進行雙邊會晤。(路透)

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)15日在訪問格陵蘭 給予支持期間表示，俄羅斯缺乏挑調解以色列與伊朗之間危機的公信力，並拒絕美國總統川普 提出的建議。另外，美國礦業探勘公司貸款1.2億美元，用於開採格陵蘭稀土 礦。

央廣網報導，川普15日接受美國廣播公司新聞網(ABC News)訪問時表示，他對於俄羅斯總統普亭調停以色列和伊朗之間的衝突一事持開放態度。馬克宏則表示，他反對這樣的構想。普亭出兵烏克蘭時，曾拒絕川普試圖促成俄烏停火的努力。

馬克宏說：「我不認為目前正捲入高強度衝突、多年來都決定不遵守聯合國憲章(UN Charter)的俄羅斯能作為調停者。」

馬克宏還說，法國並未參與以色列對伊朗發動的任何攻擊。

路透報導，馬克宏在前往加拿大出席七大工業國集團(G7)峰會前，造訪丹麥自治區格陵蘭。格陵蘭有權宣布獨立，而川普揚言要接管這座北極島嶼。

根據法國公眾意見機構(IFOP)為NYC.eu所做、14日公布的民調，77%的法國人和56%美國人不同意美國併吞格陵蘭，43%的法國人支持法國使用軍事力量阻止美國入侵格陵蘭。

另據港媒大公報、文匯報、路透報導，美國礦業探勘公司Critical Metals已收到美國進出口銀行提供1.2億美元貸款意向書，用於開採格陵蘭的坦布里茲稀土礦，這將是川普政府首度投資海外礦業計畫。分析認為，中國採取合理反制措施、限制對美稀土出口，川普政府正尋求更多稀土礦藏，同時設法增加美國對格陵蘭的影響力。

路透引述12日一封美國進出口銀行（EXIM）信函顯示，Critical Metals已滿足向該行貸款1.2億美元的初步要求。獲批後還款期限為15年，較私人融資的還款期限更長。EXIM聲稱，該公司符合資格，可根據EXIM支持的美國企業與中國企業競爭計畫申請貸款，不過計畫必須資金充裕，戰略投資人也需有足夠股權。

坦布里茲稀土礦開採計畫預計耗資2.9億美元，EXIM的資金將用於資助採礦技術，確保礦場明年底前實現初步生產。預計礦場全面投產後，每年可生產8.5萬噸稀土精礦，以及兩種稀有金屬。

近年來，格陵蘭礦業的發展一直緩慢，目前僅有兩座小型礦場仍在運作。據Critical Metals透露，他們計畫將稀土運送至美國進行加工，目前已與洛克希德馬丁等國防承包商展開合作洽談。該公司在2024年曾向國防部申請資金，然而該申請在川普政府上任前因審核程序暫停進行。