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全球旅行排名 菲律賓、哥倫比亞最危險 這2國最安全

編譯盧思綸／綜合16日電
加拿大保險網站Hellosafe按各國「旅行安全指數」，將菲律賓列為2025年最危險的旅遊國家；圖為2024年12月菲律賓馬尼拉一處市集。(路透)
加拿大保險網站Hellosafe按各國「旅行安全指數」，將菲律賓列為2025年最危險的旅遊國家；圖為2024年12月菲律賓馬尼拉一處市集。(路透)

加拿大保險網站Hellosafe公布各國「旅行安全指數」，2025年最危險的旅遊國家是位於東南亞的菲律賓；最安全國家是冰島新加坡則以第二名緊追冰島之後，是唯一入榜全球前十名的亞洲國家，表現更勝日本。

Hellosafe依據五大類別，分別為社會暴力、自然災害頻率、內外部武裝衝突、公衛基礎設施、軍事化程度等，總共35項指標，計算各國旅行安全指數。數值從0到100分，0分代表最安全，100分則代表最危險，分數越高越危險。

全球最不安全的15個旅遊國家中，多數為新舊衝突區，且往往同時面臨高度自然災害風險。其中，菲律賓以82.32分高居榜首，其次是哥倫比亞（79.21分）與墨西哥（78.42分），這三國普遍存在嚴重社會暴力問題。盡管菲律賓被認為危險，仍是極受歡迎的旅遊目的地，光是去年就吸引540萬外國觀光客。

葉門與敘利亞也因內部衝突而嚴重威脅安全。此外，值得注意的是俄羅斯也名列危險國家，該國與烏克蘭的戰爭仍無停歇跡象。

根據這項調查，冰島是目前全球最安全的旅遊國家，得分為18.23分，其次為新加坡（19.99分）與丹麥（20.05分）。此外，全球最安全的前15名旅遊國家中，有12個位於歐洲。不丹（22.98分）與卡達（23.33分）也榜上有名。對旅客而言，從安全角度來看，皆屬非常理想的目的地。

在亞洲方面，除了新加坡拿下旅行安全冠軍和菲律賓墊底之外，不丹和蒙古（27.85分）分別位居安全第2、第3名，南韓則以31.16分獲得第8名，日本則為41.63分，跌出十大安全前段班，位列亞洲第19名；北韓獲得54.9分排在第23名，更勝於中國的58.05分。

全球5大旅遊危險國家、全球5大旅遊安全國家(資料來源：加拿大保險網站Hellos...
全球5大旅遊危險國家、全球5大旅遊安全國家(資料來源：加拿大保險網站Hellosafe)

新加坡 冰島 不丹

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