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批川普「盟友間不能這麼做」 馬克宏訪格陵蘭：用投資阻掠奪

編譯中心／綜合15日電
法國總統馬克宏（右）、丹麥首相佛雷澤里克森（左）和格陵蘭總理尼爾森（中）在格陵蘭島的冰川前合影。（歐新社）
法國總統馬克宏（右）、丹麥首相佛雷澤里克森（左）和格陵蘭總理尼爾森（中）在格陵蘭島的冰川前合影。（歐新社）

法國總統馬克宏15日訪問丹麥的海外半自治領土格陵蘭。路透同日報導說，他此行旨在展現和歐洲國家丹麥站在一起，並在川普揚言占領該島後，發出歐洲團結一致決心的信號。馬克宏也是川普明確威脅要「得到」格陵蘭後，首位訪問該島的外國領袖。法廣報導，馬克宏批評川普吞併格陵蘭的圖謀，他說「盟友之間不能這麼做」。

馬克宏15日在努克走下飛機時，數百名格陵蘭人正揮舞著格陵蘭旗幟等待他。馬克宏表示：「我此行是為了表達法國和歐盟對格陵蘭主權和領土完整的聲援，也是為了應對格陵蘭在經濟增長、氣候緊急狀況和教育方面的挑戰。」

馬克宏告訴記者，他不同意川普接管自治領土的願望，並稱 「這不是盟友之間的做法」。

丹麥總理佛瑞德里克森與格陵蘭總理尼爾森將全程陪同馬克宏。法國、丹麥、格陵蘭三位領袖將在位於山內600公尺深處、由歐盟資助的布克瑟峽灣水力發電廠討論格陵蘭的脫碳和能源供應問題。

馬克宏辦公室表示，這次訪問「本身就是應丹麥與格陵蘭當局要求所發出的一個訊號」。

馬克宏9日在聯合國海洋峰會中表示，深海、格陵蘭與南極洲都屬於「非賣品」，明顯是針對川普的擴張主義主張而來。

馬克宏日前也提到，「我要說的是：『我們在這裡，準備重新投資，這樣就不會有人掠奪』」。

格陵蘭位於大西洋與北極交界處。格陵蘭面積遼闊，約英國九倍，80%的土地為冰雪覆蓋。川普曾多次揚言，出於安全考量，美國需要此一戰略位置優越、資源豐富的北極島嶼。他也拒絕排除使用武力奪取格陵蘭的可能性。

格陵蘭島上有5.7萬居民，其中大部分是因紐特人，他們拒絕接受任何成為美國人的前景。丹麥堅稱格陵蘭是「非賣品」。

美國國防部長赫塞斯12日也在聯邦眾議院軍事委員會中屢屢與民主黨籍議員激烈地言詞交鋒。當選區在華府的史密斯問他，五角大廈是否已制定必要時動武奪取格陵蘭或巴拿馬的計畫時，赫塞斯答道，「我們在國防部的工作，就是有個因應任何突發狀況的計畫」。

在爭奪稀土和全球變暖帶來的新航道的過程中，北極的安全問題愈來愈重要。面對各方擔憂，丹麥宣布將斥資 20 億歐元加強北極地區的安全。

北約則將在北極圈上方的挪威建立一個空中作戰指揮和控制中心，而俄羅斯則在尋求鞏固其在該地區的軍事力量。

法國總統馬克宏（右）、丹麥首相佛雷澤里克森（左）和格陵蘭總理尼爾森（中）乘坐直升...
法國總統馬克宏（右）、丹麥首相佛雷澤里克森（左）和格陵蘭總理尼爾森（中）乘坐直升機遊覽格陵蘭島。 （美聯社）

格陵蘭 馬克宏 川普

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