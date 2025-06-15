龍樹諒新書出版闢謠「末日預言」 郭鎧紋示警：日本這地區地震多

日本漫畫家龍樹諒的作品「我所看見的未來」預言2025年7月5日將有大地震，近日龍樹諒自費出版的新書「天使的遺言」中，也針對對網路瘋傳的「末日預言」進行闢謠。（翻攝自文藝社官網）

日本 漫畫家龍樹諒「我所看見的未來」暗示7月5日恐有大災難，更進一步傳出南海海槽大地震 的預言。前氣象局地震中心主任郭鎧紋表示，未來30年日本周邊發生大規模地震的機率約80%，但時間若縮短到未來1周內，機率則只有千分之一；另千島海溝周期約為400年快接近，北海道不斷有地震，郭鎧紋建議，若是民眾旅遊害怕，建議去沒有靠海的縣市，像是像長野縣、熊本等。

日本漫畫家龍樹諒的作品「我所看見的未來」曾精準預言日本311大地震，當中也2025年7月5日將有大地震引發關注，甚至嚴重衝擊日本觀光旅遊，造成亞洲各地赴日旅遊意願下降，近日龍樹諒自費出版的新書「天使的遺言」中，也針對對網路瘋傳的「末日預言」進行闢謠。

郭鎧紋表示，1900年至迄今，日本及其周邊海域曾發生15次規模8以上的地震，而台灣只有1個，頻率相較之下非常高，其中南海海槽就有2個規模8以上的大地震，迄今已過去80年。

郭鎧紋指出，南海海槽周期僅90年到150年，日本氣象廳經過評估也認為，南海海槽的地震周期逐漸接近，情勢嚴峻，並在今年的東日本大地震（311地震）14周年報告中，強調南海海槽、千島海溝很危險，但內容中並未提到「東日本很危險等說法」。

郭鎧紋整理日本周邊15個規模8以上的地震，其中1944年跟1946年就是跟南海海溝相關，而北海道附近發生不少規模8地震，15個當中約有10個就在北海道附近。

北海道官方日前公布強震災損預測，若日本海沿岸15條斷層發生強震、出現海嘯，最嚴重可能導致周邊村鎮7500人喪命；北海道大學客座教授岡田成幸指出，這項預測是以2024年1月能登半島地震為依據。以行政區來看，稚內市災情最為嚴重，若民眾沒有辦法及時逃生，將有4000人喪命，9600棟建築受損；後志地區的島牧村推斷海嘯會達到24.4公尺，相當於六層樓高，地震發生4分鐘，第一波海嘯就會來襲，可能造成1200人死亡。

郭鎧紋說，近期有研究顯示，北海道的日本海一側未來恐出現較大規模的地震，引起的海嘯規模甚至可能達到20公尺高，但目前來說，日本周邊大規模的地震發生機率，以未來30年來看，大約80%、未來20年內約60%、未來10年內約30%，若再縮短到未來1周，機率僅千分之一，以天來看更只有萬分之一。