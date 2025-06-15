我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／這些火車路線連接東西岸 必經芝加哥

明尼蘇達州槍擊案 嫌犯曾向友人表示「可能時日無多」

印度再傳空難 直升機墜毀神廟附近釀7死 林間殘骸狂燒

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
印度當地時間15日凌晨發生直升機墜毀，機上七人全罹難，社群流傳直升機燒成火球畫面。(取材自X平台@ThePulseIndia)
印度當地時間15日凌晨發生直升機墜毀，機上七人全罹難，社群流傳直升機燒成火球畫面。(取材自X平台@ThePulseIndia)

印度時報報導，印度航空12日發生致命空難，造成至少279人喪生，時隔3日又傳出飛機事故。15日清晨，一架載有朝聖者的直升機於北阿坎德邦（Uttarakhand）著名的凱達爾納特神廟（Kedarnath Dham）附近墜毀，機上7人全數罹難。

失事直升機隸屬私營公司雅利安航空（Aryan Aviation），當時原訂自凱達爾納特神廟起飛，前往古普卡希（Guptkashi），約於清晨5時30分從神廟起飛後不久，即在魯德拉普拉亞格區（Rudraprayag）高里昆德（Gaurikund）與特里朱吉納拉延（Trijuginarayan）之間的森林地帶墜毀並起火，整架直升機化為火球。

事故發生時，當地正逢惡劣天氣，山區能見度極低，疑為墜機主因。北阿坎德邦民航發展局（UCADA）表示，機上共載有7人，包括1名機師與6名朝聖者，其中包含1名孩童。

北阿坎德邦首席部長達米（Pushkar Singh Dhami）隨後在社群平台X證實事故，並表示邦災難應對部隊（SDRF）與相關機構已趕赴現場展開搜救行動。當局將進一步調查事故原因。

印度

上一則

英王壽辰閱兵 凱特母女裝現身 珠寶致敬已故英女王

下一則

以軍70架戰機奔襲德黑蘭 伊朗飛彈打海法

延伸閱讀

失事印度航空客機黑盒子解讀中 波音787全面受檢

失事印度航空客機黑盒子解讀中 波音787全面受檢
死亡人數上修…印航嚴重空難奪命 警方消息人士：增至279死

死亡人數上修…印航嚴重空難奪命 警方消息人士：增至279死
印度空難265死 起落架異常尋獲黑盒子 印航賠償金出爐

印度空難265死 起落架異常尋獲黑盒子 印航賠償金出爐
印度空難竟發炫耀文 英男星搭私人飛機被轟後道歉刪文

印度空難竟發炫耀文 英男星搭私人飛機被轟後道歉刪文

熱門新聞

凱特王妃。（美聯社）

凱特葬禮計畫曝光 代號「雷丁橋行動」威廉王子親自規畫

2025-06-08 00:19
印航空難唯一生還者拉梅什的座位是在緊靠逃生門的11A（紅圈所示）；圖為失事機型的座位分布圖。（取自SeatGuru）

印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀

2025-06-12 10:43
卡普爾檔案照。（路透）

威廉王子53歲億萬富豪好友 吞蜜蜂驟逝

2025-06-13 19:12
1架印度航空波音787夢幻客機起飛後不久，就墜毀在印度阿默達巴德（Ahmedabad）機場附近，消防員在墜毀的飛機現場工作。(美聯社)

787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 機上242人生死未卜

2025-06-12 06:07
印度航空AI171班機失事。(路透)

印航241死空難唯一生還者影片曝光 為何這個座位救他一命

2025-06-12 20:03
印度航空編號AI171的波音787夢幻客機12日在阿默達巴德機場附近墜毀撞上建築物，機尾懸在受損建築物外。路透

飛來橫禍…印航失事班機撞進醫學院 學生至少5死50人送醫

2025-06-12 09:30

超人氣

更多 >
明州眾議員夫婦遭暗殺 2死2傷 假警察登門行凶

明州眾議員夫婦遭暗殺 2死2傷 假警察登門行凶
南加「不要國王」遊行生變 示威者與警爆衝突

南加「不要國王」遊行生變 示威者與警爆衝突
華府閱兵遊行 1991年以來首度 規模最大

華府閱兵遊行 1991年以來首度 規模最大
華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降

華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降
明州槍案兇嫌留下近70人名單「宣言」 州長副州長皆在列

明州槍案兇嫌留下近70人名單「宣言」 州長副州長皆在列