印度再傳空難 直升機墜毀神廟附近釀7死 林間殘骸狂燒

印度當地時間15日凌晨發生直升機墜毀，機上七人全罹難，社群流傳直升機燒成火球畫面。(取材自X平台@ThePulseIndia)

印度 時報報導，印度航空12日發生致命空難，造成至少279人喪生，時隔3日又傳出飛機事故。15日清晨，一架載有朝聖者的直升機於北阿坎德邦（Uttarakhand）著名的凱達爾納特神廟（Kedarnath Dham）附近墜毀，機上7人全數罹難。

失事直升機隸屬私營公司雅利安航空（Aryan Aviation），當時原訂自凱達爾納特神廟起飛，前往古普卡希（Guptkashi），約於清晨5時30分從神廟起飛後不久，即在魯德拉普拉亞格區（Rudraprayag）高里昆德（Gaurikund）與特里朱吉納拉延（Trijuginarayan）之間的森林地帶墜毀並起火，整架直升機化為火球。

事故發生時，當地正逢惡劣天氣，山區能見度極低，疑為墜機主因。北阿坎德邦民航發展局（UCADA）表示，機上共載有7人，包括1名機師與6名朝聖者，其中包含1名孩童。

北阿坎德邦首席部長達米（Pushkar Singh Dhami）隨後在社群平台X證實事故，並表示邦災難應對部隊（SDRF）與相關機構已趕赴現場展開搜救行動。當局將進一步調查事故原因。