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貝克漢圓夢 英王室表彰體育和慈善貢獻封爵

編譯中心╱綜合14日電
前英格蘭足球代表隊隊長貝克漢(右)獲英國王室授予爵位，以表彰他對體育及慈善活動的傑出貢獻。(路透)
前英格蘭足球代表隊隊長貝克漢(右)獲英國王室授予爵位，以表彰他對體育及慈善活動的傑出貢獻。(路透)

前英格蘭足球代表隊隊長、全球時尚指標人物貝克漢（David Beckham）13日獲英國王室授予爵位，以表彰他對體育及慈善活動的傑出貢獻。

這名50歲巨星曾於2003年獲得英國榮譽授勳制度中較低等級的「大英帝國官佐勳章」（OBE），維多利亞貝克漢後來也因對時尚產業的貢獻而獲頒此勳章；後來貝克漢於2011年首度獲提名封爵，只是當時未能成事，如今是圓封爵夢。

中央社引述法新社報導，貝克漢如今被授予「爵士」（Sir）頭銜，妻子維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）則依丈夫頭銜而被稱為「貝克漢夫人」（Lady Beckham）。

現年50歲的貝克漢透過聲明表示：「我在東倫敦長大，父母與祖父母都非常愛國並以身為英國人自豪，我不曾想過自己會獲得這項如此令人敬畏的殊榮。」

貝克漢曾為英格蘭足球代表隊出賽115場，也效力過幾支世界頂級球隊，包括英超曼徹斯特聯隊及西甲皇家馬德里。

球場以外，貝克漢致力公益事務，2005年起出任聯合國兒童基金會大使，去年亦成為「英王基金」大使，支持國王查理三世的教育計畫；個人退休後的事業，他是兩間球會沙福特城及國際邁阿密的合夥班主，亦同時協助成立「國際邁阿密基金」，以非牟利形式幫助弱勢群體。

貝克漢 查理三世 退休

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