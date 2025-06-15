日鐵獲准收購美鋼 華府持「黃金股」日媒：聯手與中別苗頭

美國總統川普有條件批准日本製鐵以149億美元併購美國鋼鐵，組成全球第二大鋼鐵集團。(美聯社)

美國總統川普 14日下令修改前朝阻止日本 製鐵收購美國鋼鐵一案，他說，只要簽訂國安保障協定，就同意批准交易。日媒指出，日美聯手，可與掌握全球約半數鋼鐵生產的中國勢力互別苗頭。

日本產經新聞報導，有關日鐵收購美鋼的計畫，因受到對美國總統大選具影響力的美國聯合鋼鐵工會反對，問題被政治化；如今因美國政府擁有美鋼經營重要事項的否決權，持有所謂的特殊「黃金股」，日鐵收購美鋼的計畫終於談妥。

日鐵承認在收購美鋼後，在美鋼的企業管理、生產及通商的因應上，美國政府擁有一定程度的監督權限。

報導說，全球的鋼鐵市場，持續生產過剩的中國擴大出口擾亂市況。在此情況下，美國市場因美國川普政府的高關稅 政策，得以防止廉價的鋼材流入。有關電動車的馬達等所使用的電磁鋼板，日鐵擁有專利技術，今後這方面的需求將擴大。

日鐵將美鋼完全納為子公司，今後將100%善用自家公司的技術，將美國市場納入成長的規畫。

全球排名第4的日鐵，與美鋼整合後，排名理應上升至排名第3，但世界鋼鐵協會2024年生產實績資料顯示，日鐵與美鋼合併後，仍僅排名全球第4。主要是全球排名第3的中國的鞍鋼集團生產持續擴大，美鋼的業績下滑。美鋼2024年的生產從2023年的第24名大幅後退至第29名。

日鐵收購美鋼的資金約141億美元。此外，日鐵將更新美鋼的生產設備、引進新設備等，到2028年之前，計畫投資約110億美元。

此外，美國和日本代表13日舉行第六輪貿易談判，在美國總統川普和首相石破茂即將在七大工業國集團（G7）峰會上見面前，希望達成協議。日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正在華府分別和美國財長貝森特與商務部長盧特尼克會談後，在新聞簡報會中提到，美日13日研究達成符合兩國利益的雙邊貿易協議可能性，但未多做詳述。

赤澤此行已是美日第6輪關稅談判。日本共同社報導說，他連四周訪美實屬罕見。另根據日本外務省新聞稿，美國總統川普和日本首相石破茂13日通話，討論關稅及以色列襲擊伊朗等議題。