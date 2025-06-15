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印航起飛1分鐘急求救 全面重檢波音787 女子遲到被拒登機逃死劫

編譯中心╱綜合14日電
印度民航部長表示，正在解讀失事的印度航空客機(圖)黑盒子，印度政府也要求波音787系列飛機必須全面受檢。(歐新社)
印度民航部長表示，正在解讀失事的印度航空客機(圖)黑盒子，印度政府也要求波音787系列飛機必須全面受檢。(歐新社)

印度航空一架波音787客機12日起飛不久即墜毀，還撞上附近一棟醫學院宿舍，目前總共造成279人死亡，機上242人只有1名英國籍乘客倖存。印度民航總局14日舉行記者會交代更多細節，指客機起飛一分鐘內，機師即發出緊急求助信號。另外，一名印度女子因遲到10分鐘被地勤拒登機，僥倖避過一劫。

綜合外電報導，根據塔台紀錄，印航當日下午1時39分起飛，但在數秒後爬升至約海拔650呎（198米，即約66層樓高）時便開始下降。1時39分，機師發出「Mayday」緊急求救信號，地面人員嘗試聯絡但未獲回覆。1分鐘後，飛機就在2公里外墜毀。

報導指出，28歲印度裔女子喬漢（Bhumi Chouhan）原搭該客機到倫敦與丈夫會面，因塞車遲到10分鐘被地勤拒登機，僥倖避過一劫。喬漢接受今日印度採訪時表示，她雖錯過了航班，卻也因此幸運撿回一命，也把這視為一種「重生」。

印度航空客機12日在印度阿默達巴德市失事，事故地點附近茶攤老闆的兒子，當時正在樹下睡覺，也同樣因這個天外飛來的橫禍而命喪黃泉。

印度民航部長納依度（Kinjarapu Ram Mohan Naidu）14日表示，失事印度航空客機的黑盒子正在進行解讀，內容將有助釐清事發原因。印度政府也要求波音787系列飛機必須全面受檢。

失事的印度航空班機機上僅1人奇蹟生還，其餘241人全部喪生。除此之外，飛機下墜時撞擊機場附近建築，也奪走當時地面上數十人的性命。截至目前為止，這起空難已經造成至少279人死亡。

阿默達巴德市的警官透露，空難地點已尋獲279具遺體，這起空難是本世紀傷亡最嚴重的空難之一。

納依度說：「印度航空事故調查局（AAIB）認為，黑盒子解讀後，能幫助我們深入了解事故發生前，及事發當下的真實情況。」

印度經濟時報報導，納依度在記者會上表示，印度民航總局已下令擴大對波音787的檢驗。

納依度說：「事故發生後，我們認為有必要擴大對波音787系列飛機的檢驗，印度目前共有34架波音787，其中8架已經受檢，我們會立刻對所有（波音787）飛機進行檢測。」

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