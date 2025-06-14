印度空難265死 起落架異常尋獲黑盒子 印航賠償金出爐

在印度阿默達巴德，失事的波音787-8型「夢幻客機」殘骸散落在附近住宅區。(路透)

印度 航空（Air India）波音 787客機12日墜毀，造成265人死亡，成為10年來全球最嚴重空難。據印度媒體13日報導，印度當局已尋獲一具黑盒子。印度航空母公司塔塔集團宣布罹難家屬將獲得1000萬盧比（約11.6萬美元）賠償金。美國官員則表示，根據目前的調查，暫時不需要停飛波音787。

印度航空飛往英國倫敦的波音787-8型「夢幻客機」（Dreamliner）12日從阿默達巴德（Ahmedabad）的機場起飛後不久，便墜落附近住宅區的醫學院宿舍，機上包含機組員與230名乘客共有242人，除一名被拋出機艙的乘客倖存外其餘全數罹難。

路透報導，「印度斯坦時報」（Hindustan Times）稱一具黑盒子已找到，但未說明是飛航資料紀錄器（FDR）或座艙語音紀錄器（CVR）。路透無法核實消息。

飛航專家從墜毀前的影像發現，飛機當時疑似未開啟襟翼和收起落架，有違通常作業程序。

前美國聯邦航空總署（FAA）事故調查主管古茲提說：「沒有看到冒煙、起火或發動機發出異常聲響等現象，也沒有出現任何結構性故障。看起來飛機在離開跑道後，無法順利爬升。」他表示，可能原因包括誤將襟翼收起而非起落架，或飛行控制電腦的程序設定錯誤，「目前我們無法確定真正原因」。

這起空難也造成地面人員死亡。據印度媒體說法，地面死亡人數高達24人；路透尚無法查核這個數字。印度當局表示，他們仍在搜尋地面的失蹤者。

搜救人員也持續在瓦礫堆中尋找飛機殘骸，以釐清墜機原因。

阿默達巴德所在的古茶拉底邦（Gujarat）高階警官喬德哈里（Vidhi Chaudhary）13日表示，死亡人數從294人下修到240多人，因為部分遺體遭重複計算。古茶拉底邦前邦長魯帕尼（Vijay Rupani）也在這起事故中罹難。

「印度時報」（The Times of India）報導，機上乘客中有169名印度人，53名英國人，7名葡萄牙人和1名加拿大人。塔塔集團總裁陳哲（Natarajan Chandrasekaran）表示，塔塔集團也將負擔傷者醫療費 用，並協助重建BJ醫學院（BJ Medical）的宿舍。

航班追蹤網站Flightradar24的資料顯示，這架失事飛機是在2013年首飛，2014年1月交機給印度航空。