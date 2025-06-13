才剛發生空難 印度航空1客機收炸彈威脅 緊急降落泰國機場

印度航空一架客機13日在起飛後報告炸彈威脅，要求緊急降落。圖為印航2024年12月29日的班機照片，非新聞當事航班。（路透資料照片）

印度 航空（Air India）12日才發生波音787客機重大空難，13日又傳出另一架從泰國 普吉島飛往印度首都新德里的航班在飛行途中接獲炸彈威脅。

泰國民族報與路透報導，普吉國際機場於當地時間上午9時30分發布公告，援引泰國航空無線電公司（Aeronautical Radio of Thailand）的資訊指出，印度航空AI 379航班通報疑似炸彈威脅。

根據報導，AI 379航班載有156名乘客，原定從普吉島（HKT）飛往印度德里（DEL）。機師通報後，請求返航並緊急降落普吉國際機場。

根據航班追蹤網站Flightradar24的資訊，AI 379航班是一架空中巴士A320-251N型飛機，於上午9時30分從普吉島機場起飛，但在安達曼海（Andaman Sea）上空繞了一圈後折返降落。

普吉機場依照規定程序，啟動針對炸彈威脅的機場應急計畫（Airport Contingency Plan）第三章，並表示已完成所有必要應對準備，將根據事態發展發布最新消息。泰國交通部則指出，AI 379航班已安全降落在普吉國際機場，機場現正執行必要的安全規程。

根據路透最新報導，泰國機場官員表示，AI 379航班的乘客根據應急計畫被護送下機，經過當局初步搜索，並未在機上發現炸彈。